هوشنگ کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم و تسلیت شهادت استاد فرزانه شهید مرتضی مطهری اظهار داشت: گراميداشت مقام معلم از بزرگترين وظايفي است كه اولياي الهي همواره ما را بر انجام آن تشويق و سفارش كرده اند چرا كه انسانها هرچه در زندگاني دارند مرهون زحمات و تلاشهاي معلمان خويش هستند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک افزود: حقیقتا فرهنگیان نقش غیر قابل انکاری در رشد و بقای ارزش ها و آرمان های نظام مقدس انقلاب اسلامی داشته و دارند که در هفته معلم این نقش باید به خوبی تبیین و به دانش آموزان ارائه شود.

وی ادامه داد:حقیقتا فرهنگیان نقش غیر قابل انکاری در رشد و بقای ارزش ها و آرمان های نظام مقدس انقلاب اسلامی داشته و دارند که در هفته معلم این نقش باید به خوبی تبیین و به دانش آموزان ارائه شود.

این مسئول ادامه داد: تعلیم و آموزش از دیدگاه اسلام عبادت محسوب می شود و با توجه به نقش آفرینی معلمان در علم آموزی دانش آموزان، این قشر جایگاه بلند و ویژه ای دارند.

کولیوند گفت: امروزه اگر دانشمندان در زمينه هاي مختلف علمي و پژوهشي هر روز يکی از قله هاي جديد علمي دست مي يابند اين پيشرفت خود را حاصل زحمات معلمان و اساتيد خود مي دانند، پس وظيفه ماست كه اگر در هر سمتي و جايگاهي قرارگرفتيم هميشه خود را مديون زحمات معلمان خود بدانيم.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته معلم متناسب با شأن و منزلت معلمان و پاسداشت زحمات خالصانه آنان در سطح شهرستان اجرا می شود، ادامه داد: تلاش تمام دست اندرکاران بر این است که آیین مقام معلم در فضای مناسب برگزار شود.

كوليوند گفت: در دوران پيروزي انقلاب اسلامي و بعد ازآن در طول هشت سال دفاع مقدس، فرهنگيان ودانش آموزان نقش بسيارممتازي داشتند و با حضور در جبهه هاي نبرد و در حال حاضر در جبهه فرهنگي و جنگ نرم، هميشه حافظ انقلاب اسلامي بوده و هستند.

کولیوند گفت: برای بزرگداشت هفته معلم، ما در این اداره از ماه‌های گذشته ستادبزرگداشت مقام معلم با حضور مسئولين محترم شهرستان و اداره را تشکیل داده و برنامه‌ریزی‌های مختلفی را انجام دادیم و پس از بررسی پرونده همکاران 45 نفر از معلمان به‌عنوان نمونه منطقه‌ای معرفی و از آنان در این هفته تجلیل خواهد شد.

وی از دیدار معلمان نمونه با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در این هفته خبر داد و افزود: در سطح شهرستان نیز معلمان نمونه با امام جمعه شهرستان ومسئولان محلي دیدار خواهند کرد.

این مسئول ادامه داد: برپایی نمایشگاه کتاب و اقلام فرهنگی و همچنین مسابقات پیامکی و کتابخوانی اینترنتی، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، زیارت مرقد مطهر امام راحل و گلباران مزار شهدا، حضور همکاران اداری در مدارس و اهداء گل و شیرینی به معلمان، ارسال پیام تبریک برای معلمان شهرستان، صدورلوح تقدير براي كليه همكاران، برگزاري محفل انس با قرآن و عترت، ديدار با خانواده معلمان فقيد، مراسم سپاس معلم دريكي ازمدارس، چاپ تصاوير معلمان نمونه در روزنامه ها، تجلیل از معلمان بازنشسته، سخنرانی در مراسم نماز جمعه، دیدار با خانواده بازماندگان فرهنگی از جمله برنامه‌های تدارک دیده شده برای این هفته است.