پایان اردیبهشت آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان برای بیمه سلامت

علیرضا مستجابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، و تاثیر آن بر بیمه سلامت، دانشجویانی که تا کنون تحت پوشش هیچ گونه بیمه درمانی قرار نگرفته اند تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند به سایت بیمه سلامت به نشانی www.bimehsalamat.ir مراجعه کرده و برای دریافت دفترچه درمانی رایگان اقدام کنند.

وی ادامه داد: دانشجویانی هم که تحت پوشش بیمه درمانی بودند براساس قراردادی که صندوق رفاه دانشجویان با بیمه سلامت منعقد کرده است در زمان تمدید دفترچه درمانی به جای 50 درصد هزینه از این پس 15 درصد هزینه بیمه پرداخت می کنند یعنی 35 درصد هزینه بیمه درمانی دانشجویان کاهش یافته است .

رئیس اداره رفاه دانشجویی دانشگاه شیراز با بیان اینکه دانشجویی اگر توان پرداخت 15 درصد هزینه بیمه را نداشته باشد دانشگاه این مقدار هزینه را نیز وام می دهد، تصریح کرد: دانشگاه شیراز از جمله معدود دانشگاه هایی است که دانشجویان را تحت پوشش بیمه تکمیلی نیز قرار داده و دانشجویان متقاضی تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می گیرند.