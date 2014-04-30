تشکیل شوراها حاکی از تعمیق مردم سالاری دینی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی صبح چهارشنبه با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: تشکیل شورها در کشور نقش مهمی در نقش آفرینی هرچه بیشتر مردم در تعیین سرنوشت جامعه دارد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تشکیل شوراها، رویدادی بزرگ در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است اظهار داشت:پایه و اساس شوراها، ریشه در قرآن و مبانی اعتقادی و مذهبی مسلمانان دارد که با تشکیل شوراها ، شاهد تحقق عینی مردم سالاری دینی در کشور شدیم.

شبستری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم برقراری ارتباط صمیمانه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا با مردم گفت: شوراها می توانند با جلب مشارکت های مردمی ، دولت را در اجرای بسیاری از طرح ها و سیاست های خود یاری بخشند.

وی در پایان با بیان اینکه شوراها نقش مهمی در تحقق منویات رهبری در خصوص اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی دارند ابراز اظهار داشت: امیدواریم با همکاری شوراها و افزایش تعامل صمیمانه با مردم ، شاهد رشد و توسعه همه جانه استان در سال های آتی باشیم.















