به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هفده تن با بیان اینکه فرهنگ کار و اعتدال از مهم ترین زیرساخت های رشد اقتصاد مقاومتی است گفت: رشد فرهنگ کار نه تنها زیربنای رشد اقتصادی است، بلکه یکی دیگر از کارکردهای مهم آن تبدیل ناهنجاری های اجتماعی به هنجارهای نظام مند و قانون گراست.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه خاطرنشان کرد:‌ با رشد فرهنگ کار تمام ویژگی های فرهنگی در انسان شکل می گیرد. فرهنگ کار از جنس باور و اعتقاد است و هر آنچه از جنس باور و اعتقاد باشد با رشدی کند همراه است و نهادینه سازی آن نیازمند استقامت و صبر فراوان است.

هفده تن افزود: اکنون زمانی فرا رسیده است که باید به جای صحبت و مرثیه خوانی برای رشد فرهنگ کار پایه ریزی های اساسی انجام شود. وی ادامه داد:‌ از 136 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی تنها 8 درصد آن مربوط به بخش تولید است.

وی گفت: در صورتی که بتوانیم 80 درصد نیروی کار را توانمند سازیم درآمد سرانه از 10 هزار دلار به 50 هزار دلار ارتقا می یابد. بنابراین اقتصاد 600 میلیارد دلاری را می توانیم به اقتصاد سه هزار میلیارد دلاری برسانیم.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به اینکه فرهنگ کار و بهره وری دو روی سکه در تولید ارزش و ثروت جامعه محسوب می شوند تاکید کرد: فرهنگ کار در کشور به گونه ای کمرنگ شده که بهره وری نیروی کار در حال حاضر در کشور به کمتر از یک چهارم میانگین نرخ بهره وری جهانی کاهش یافته است.

به گفته هفده تن، از 600 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی 200 میلیارد دلار آن باید از محل بهره وری تامین می شد. معاون روابط کار وزارت تعاون ادامه داد: بهره وری از محل نوآوری 1.5 برابر بهره وری نیروی کار و سرمایه است و در صورتی که در این امر موفق شویم 400 تا 500 میلیارد دلار از محل بهره وری و نوآوری در اقتصاد خواهیم داشت.

وی تصریح کرد:‌ بنابراین در صورتی که رشد بهره وری و نوآوری به مطلوبیت هدفگذاری شده نرسد سالانه 400 میلیارد دلار ثروت در کشور هدر می رود. هفده تن ارزش آفرینی، خلاقیت، نوآوری، بهره وری و ثروت آفرینی را محصول سرمایه انسانی دانست و بیان داشت: سرمایه های انسانی با ارزش ترین سرمایه ها و دارایی های نامشهود یک کشور است.

معاون روابط کاروزارت تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام انسان ها دارای قابلیت های خاص هستند مشروط بر آنکه فرصت های برابر و شرایط محیطی اجتماعی و آموزشی برای ظهور توانمندی های همه افراد جامعه فراهم شود.

هفده تن تاکید کرد: با فرهنگ ارزش آفرینی کار می توانیم اقتصاد را از شرایط رکودی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، خارج کنیم.