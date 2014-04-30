به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بر الزم گفتگوی اجتماعی برای رسیدن به توسعه یک ذهنیت تاکید کرد و گفت:‌ ما باید با هر کسی و با هر تفکری وارد گفتگو شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه در همایش نقش فرهنگ در رشد بهره وری عوامل تولید با اعلام خبر رونمایی از سایت گفتگوی اجتماعی برای اولین بار در کشور افزود:‌ برای رسیدن به یک جامعه تولید محور نیاز به گفتگو داریم.

وی ادامه داد: پس از رونمایی از سایت گفتگوی اجتماعی شرایط برای مطرح کردن تمامی مسائل در زمینه‌های مختلف فراهم خواهد شد و کارگران می‌توانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند.

ربیعی گفت:‌ گفتگوی اجتماعی راه رسیدن به فهم مشترک را هموار می کند و در یک جامعه تولید محور اگر گفتگو کنیم قطعا با موفقیت روبرو می شویم. ربیعی با اشاره به اینکه فرهنگ یکی از عوامل موثر بر ارتقای بهره وری است تاکید کرد:‌ با این حال فرهنگ به تنهایی نمی تواند بهره وری را افزایش دهد.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی دو دیدگاه رایج در مورد فرهنگ را تشریح و اضافه کرد:‌ در یک دیدگاه فرهنگ امری ذاتی است و دیدگاه دوم امری اکتسابی است که در جریان اجتماعی شدن به وجود می آید.

وی خاطرنشان کرد: در دیدگاه فرهنگ اکتسابی فرهنگ یک فرآیند است که در خانواده، مدرسه، آموزش،‌ محیط کاری، رسانه و ... آموخته می شود و حتی الگوهای مدیریتی جامعه و رهبران سازمان ها نیز نسبت به دیدگاه انسان ها در مورد فرهنگ نقش دارند.

ربیعی با بیان اینکه بین دو جامعه تولیدگر و جامعه رانتی و نفتی تفاوت های اساسی وجود دارد گفت:‌ در جامعه‌ای که بنیادش بر اساس رانت باشد قناعت دیده نمی‌شود و کلاهبرداری نوعی ارزش تلقی می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه خیانت در جامعه رانتی محور ارزش است تاکید کرد: جامعه امروز نیازمند تغییر رویکرد است باید از جامعه نفتی و رانتی به سمت تولید محور حرکت کنیم، چرا که جامعه رانتی مصرف‌گرایی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در جامعه تولید محور ارزش ها متفاوت است و افراد تنها برای منفعت خود تلاش نمی‌کنند، بلکه منفعت جامعه برای آنها حائز اهمیت است.

ربیعی با بیان اینکه در جامعه‌ای که تولید محور نباشد کارگران احساس آرامش ندارند گفت: کارگری که 12 ساعت وقت خود را صرف کار و تولید می‌کند اما می‌بیند افرادی بدون تلاش به جایگاه‌های مطلوب دست یافته‌اند احساس ناراحتی می‌کنند چون با یک تعارض و مقایسه بزرگ روبرو هستند.

وزیر کار با اشاره به اینکه اصل 3 جانبه‌گرایی و گفتگو می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد تاکید کرد: منظور از گفتگوی اجتماعی رسیدن به فهم مشترک در مسائل مختلف است که می‌تواند زمینه‌ سازی برای رسیدن به جامعه تولید محور باشد.

ربیعی بیان داشت: سه جانبه‌گرایی نه به عنوان یک امر تضمینی بلکه امر اخلاقی در جامعه ایران برای رسیدن به رشد ضروری است. وی ادامه داد: نهادهای مدنی و کارفرمایی باید در راستای توجه به گفتمان اجتماعی و رسیدن به حرف مشترک قویتر عمل کنند.

وی افزود: شکل گرفتن شوراها و سندیکا های کارگری به این خاطر است که بتوانیم منافع جمعی خود را بادیدن منافع جمعی دیگران به نقطه تعادل برسانیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت احترام به این تشکل ها اقدام می کند.

وی بابیان اینکه باید نهادهای مدنی را در بحث تولید و کار افزایش دهیم گفت:‌ نهادهای کارآفرینی باید امروز قوی تر از گذشته باشند و وزارتخانه نیز تسهیل گر و حامی این تشکل هاست و اینجا نقش مداخله گر ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته توجه به تولید محوری در نامگذاری شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری نمایان بود گفت: جامعه تولید محور رضایتمندی دراز‌مدت را برای تمام جامعه به همراه دارد.