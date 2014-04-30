۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۴۹

در جامعه رانتی کلاهبرداری ارزش است/ تشکیل سندیکا‌های کارگری برای رسیدن به تعادل

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جامعه‌ای که بنیادش بر اساس رانت باشد قناعت دیده نمی‌شود و کلاهبرداری نوعی ارزش تلقی می‌شود، گفت: جامعه امروز نیازمند تغییر رویکرد است باید از جامعه نفتی و رانتی به سمت تولید محور حرکت کنیم، چرا که جامعه رانتی مصرف‌گرایی را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بر الزم گفتگوی اجتماعی برای رسیدن به توسعه یک ذهنیت تاکید کرد و گفت:‌ ما باید با هر کسی و با هر تفکری وارد گفتگو شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه در همایش نقش فرهنگ در رشد بهره وری عوامل تولید با اعلام خبر رونمایی از سایت گفتگوی اجتماعی برای اولین بار در کشور افزود:‌ برای رسیدن به یک جامعه تولید محور نیاز به گفتگو داریم.

وی ادامه داد: پس از رونمایی از سایت گفتگوی اجتماعی شرایط برای مطرح کردن تمامی مسائل در زمینه‌های مختلف فراهم خواهد شد و کارگران می‌توانند به راحتی مسائل خود را مطرح کنند.

ربیعی گفت:‌ گفتگوی اجتماعی راه رسیدن به فهم مشترک را هموار می کند و در یک جامعه تولید محور اگر گفتگو کنیم قطعا با موفقیت روبرو می شویم. ربیعی با اشاره به اینکه فرهنگ یکی از عوامل موثر بر ارتقای بهره وری است تاکید کرد:‌ با این حال فرهنگ به تنهایی نمی تواند بهره وری را افزایش دهد.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی دو دیدگاه رایج در مورد فرهنگ را تشریح و اضافه کرد:‌ در یک دیدگاه فرهنگ امری ذاتی است و دیدگاه دوم امری اکتسابی است که در جریان اجتماعی شدن به وجود می آید.

وی خاطرنشان کرد: در دیدگاه فرهنگ اکتسابی فرهنگ یک فرآیند است که در خانواده، مدرسه، آموزش،‌ محیط کاری، رسانه و ... آموخته می شود و حتی الگوهای مدیریتی جامعه و رهبران سازمان ها نیز نسبت به دیدگاه انسان ها در مورد فرهنگ نقش دارند.

ربیعی با بیان اینکه بین دو جامعه تولیدگر و جامعه رانتی و نفتی تفاوت های اساسی وجود دارد گفت:‌ در جامعه‌ای که بنیادش بر اساس رانت باشد قناعت دیده نمی‌شود و کلاهبرداری نوعی ارزش تلقی می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه خیانت در جامعه رانتی محور ارزش است تاکید کرد: جامعه امروز نیازمند تغییر رویکرد است باید از جامعه نفتی و رانتی به سمت تولید محور حرکت کنیم، چرا که جامعه رانتی مصرف‌گرایی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: در جامعه تولید محور ارزش ها متفاوت است و افراد تنها برای منفعت خود تلاش نمی‌کنند، بلکه منفعت جامعه برای آنها حائز اهمیت است.

ربیعی با بیان اینکه در جامعه‌ای که تولید محور نباشد کارگران احساس آرامش ندارند گفت: کارگری که 12 ساعت وقت خود را صرف کار و تولید می‌کند اما می‌بیند افرادی بدون تلاش به جایگاه‌های مطلوب دست یافته‌اند احساس ناراحتی می‌کنند چون با یک تعارض و مقایسه بزرگ روبرو هستند.

وزیر کار با اشاره به اینکه اصل 3 جانبه‌گرایی و گفتگو می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد تاکید کرد: منظور از گفتگوی اجتماعی رسیدن به فهم مشترک در مسائل مختلف است که می‌تواند زمینه‌ سازی برای رسیدن به جامعه تولید محور باشد.

ربیعی بیان داشت: سه جانبه‌گرایی نه به عنوان یک امر تضمینی بلکه امر اخلاقی در جامعه ایران برای رسیدن به رشد ضروری است. وی ادامه داد: نهادهای مدنی و کارفرمایی باید در راستای توجه به گفتمان اجتماعی و رسیدن به حرف مشترک قویتر عمل کنند.

وی افزود: شکل گرفتن شوراها و سندیکا های کارگری به این خاطر است که بتوانیم منافع جمعی خود را بادیدن منافع جمعی دیگران به نقطه تعادل برسانیم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت احترام به این تشکل ها اقدام می کند.

وی بابیان اینکه باید نهادهای مدنی را در بحث تولید و کار افزایش دهیم گفت:‌ نهادهای کارآفرینی باید امروز قوی تر از گذشته باشند و وزارتخانه نیز تسهیل گر و حامی این تشکل هاست و اینجا نقش مداخله گر ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته توجه به تولید محوری در نامگذاری شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری نمایان بود گفت: جامعه تولید محور رضایتمندی دراز‌مدت را برای تمام جامعه به همراه دارد.

