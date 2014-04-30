به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور از نهمین روز اردیبهشت به میزبانی شهر مقدس قم آغاز شده و تا دوازدهم این ماه تکلیف یکی از تیم های صعود کننده به لیگ برتر نوجوانان کشور را مشخص می کند.
تیمی که به نمایندگی از قم در رقابتهای فوتبال قهرمانی رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور حضور یافته تیم فوتبال نوجوانان افشید است که با پشت سر گذاشتن موفق مرحله مقدماتی اکنون مدعی صعود به لیگ برتر نوجوانان کشور به شمار میرود و اتفاقا اولین بازی خود در مرحله نهایی را نیز با تساوی به پایان رسانده و بعد از تیم جنوب اهواز صدرنشین فعلی گروه دوم مرحله نهایی دومین تیم جدول رده بندی به شمار میرود.
باشگاه فرهنگی ورزشی افشید قم نیز به منظور ایجاد شرایط مناسب برای تقویت تیم نوجوانان خود و میزبانی مطلوب از تیمهای حاضر در این مرحله تمهیدات قابل توجهی اندیشیده و به واسطه این تهمیدات تماشاگران قمی نیز استقبال خوبی از بازی ها دارند.
این در حالی است که براساس تصمیم سازمان لیگ آزادگان، تیمهای حاضر در مرحله نهایی رقابتهای لیگ منطقهای فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور در چهار گروه تقسیمبندی شدهاند و بازیهای خود را همچون مرحله مقدماتی به شکل دوره ای برگزار میکنند.
البته بعد از مشخص شدن تیمهای راهیافته به مرحله نهایی قرار بود بازیها در 2 گروه چهار تیمی به انجام برسد و از هر گروه 2 تیم به مرحله نهایی برود تا چهار تیم حاضر در مرحله پایانی برای کسب مجوز صعود به لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور رقابت کنند.
بدین ترتیب تیمهایی که به مرحله نهایی رسیدهاند در چهار گروه چهار تیمی با یکدیگر در چهار شهر مسابقه میدهند و هر تیمی که در گروههای چهارگانه مرحله نهایی قهرمانی را کسب کند به صورت مستقیم به لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور راه خواهد یافت.
باشگاه افشید قم در مرحله مقدماتی میزبان این بازیها بود و دیدارهای گروه ششم نیز به میزبانی باشگاه افشید قم برگزار شد در حالی که تیمهای حاضر در این بازیها به میزبانی مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند تا چهره صعود کنندهها مشخص شود.
براساس برنامهریزی فدراسیون فوتبال کشورمان، شهر مقدس قم امروز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه میزبان 2 بازی دیگر گروه اول از مرحله نهایی مسابقات منطقهای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان خواهد بود و طی آن در حساس ترین دیدار تیم های افشید قم و شهرداری مهاباد با یکدیگر دیدار میکنند.
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