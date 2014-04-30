ارتباط صنعت و دانشگاه، باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم طاهری صبح چهارشنبه در جلسه تعامل دانشگاه و صنعت شهرستان عجب شیر گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه یکی از مهم ترین عواملی است که باعث کاهش بیکاری و افزایش اشتغال خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ارتباط دانشگاه با صنعت از مهم ترین ارکان توسعه یک جامعه محسوب می شود، ابراز داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه علاوه بر اینکه از ارکان مهم توسعه پایدار است بلکه بستر مناسبی نیز برای تعمیم و توسعه راهکارهای اشتغال در جامعه ایجاد می کند.

طاهری در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم افزایش تعامل و ارتباط دانشگاه ها و مراکز آموزشی با واحدهای صنعتی گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت، فرآیند توسعه جامعه را تسریع و نیازهای تخصصی صنایع را تامین می کند.

وی همچنین بخش خصوصی را مهمترین و کارسازترین پل ارتباطی دانشگاه ها و مراکز صنعتی عنوان کرد و ابراز داشت: مدیران دانشگاه ها و مدارس سعی کنند که مراکز آموزشی را از حالت آموزش محوری به پژوهش محوری و فناوری سوق دهند.





