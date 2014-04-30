خیابان "هنر سلامت" برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر، گفت: در این خیابان هنرمندانی از معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور به خلق اثر در زمینه های خطاطی ، نقاشی، معرق، شیشه گری، تذهیب، کاریکاتور، معرق، سفالگری، منبت، تصویر گری و...، با محوریت سیاستهای سلامت پرداختند.

وی از وزیر بهداشت به عنوان مهمان ویژه این برنامه نمادین نام برد و افزود: دکتر هاشمی ضمن بازدید از آثار هنرمندان، آنها را مورد تفقد قرار داد.

مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو گفت: هدف از این مراسم یادآوری جایگاه فرهنگ ساز هنر در مباحث مرتبط با سلامت است.

وی همچنین برلزوم برنامه ریزی مسئولان جهت بهره برداری از قابلیت های مدیوم هنر تاکید کرد.