70 درصد جامعه بی سواد و یا کم سواد قرآنی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر چهارشنبه در همایش روحانیون مستقر ضمن تبریک ولادت امام باقر(ع) و فرارسیدن ماه رجب با بیان اینکه انقلاب اسلامی حیات دوباره به ملت ایران داد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی تقویت، تاثیر گذاری و حرکت های اسلامی را به صورت ویژه سرعت بخشید.

وی با بیان اینکه حادثه بزرگ انقلاب اسلامی در واقع جان دیگری به کالبد نظام توحیدی و اسلامی به ویژه نظام شیعی بخشید، ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی به طور طبیعی خوشایند نظام استکبار و جبهه کفر نبود چراکه انقلاب اسلامی تهاجم بی امان خود را به ریشه های جبهه استکبار و کفر انجام داده بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه این تهاجم بی امان ریشه های جبهه استکبار و کفر را تحت تاثیر قرار داد، بیان کرد: این تحت تاثیر قرار دادن موجب شد که جبهه کفر و استکبار احساس کنند که منافع آنها در خطر افتاده است لذا دست به کار شده و از هیچ توطئه و فتنه ای فرو گذار نکردند.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در هر زمان دشمنان با عناوین مختلف خواستند که جلوی حرکت نظام اسلامی را بگیرند، عنوان کرد: انقلاب اسلامی خود یک حرکت بزرگ و تاثیر گذار به ریشه های اساسی جبهه کفر و استکبار بود و زمانی که انها منافع خود را در خطر دیدند در برابر حرکت نظام و ملت ایران به بهانه های مختلف صف آرایی، توطئه و فتنه کردند تا از سرعت روند حرکت انقلاب اسلامی بکاهند.

وی با بیان اینکه عوامل فتنه در هر دوران فرق می کند، ابراز داشت: یکسری از عوامل فنته اصل هستند و از اول خلقت بشر تا کنون وجود داشته اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه یکی از عوامل اساسی توطئه بحث هواهای نفسانی و منافع مادی است، بیان کرد: به خطر افتادن رگه های منافع دشمن سبب تلاش او در ایجاد فنته است.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه دومین عامل فنته بحث مسائل فرهنگی و رفتارهای اجتماعی مردم است، اظهار داشت: عنوان دینی و مذهبی مسائل فرهنگی و رفتارهای اجتماعی کلمه بدعت است.

وی با بیان اینکه هواهای نفسانی و مسائل مادی امروزه یکی از مشکلات اساسی است که حتی نظام نیز با آن درگیر است، عنوان کرد: در رابطه با بحث بدعت ها باید دقت لازمرا داشته باشیم چراکه مراسم و مناسک دینی محل اجرای بدعت ها است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان سومین عامل فتنه را بحث شبه افکنی دانست و افزود: دشمن از همه امکانات و ابراز در راستای شبه افنکی استفاده می کند.

حجت الاسلام دشتکی چهارمین عامل فنته را در حوزه اقتصادی بیان کرد و ادامه داد: مقام معظم رهبری از 18 سال پیش در رابطه با بحث فرهنگی و شبیخونه فرهنگی تاکید داشتند و هشت سال اخیر نیز در نامگذاری سال اولویت را بحث اقتصاد قرار داده اند.

وی با بیان اینکه هشت سال است که مقام معظم رهبری اخطار های اقتصادی را بیان می کنند ولی به آنها کم توجهی شد، اظهار داشت: گویی مقام معظم رهبری این روزها را پیش بینی می کردند اما به علت کم توجهی در فتنه دشمن گرفتار شدیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه پنجمین عامل فتنه بحث مکان است، ابراز داشت: در هر دوران برای فتنه مکانی مطرح می شود و باید به مسئله مکان توجه شود و باید با راهکارهایی عوامل فتنه را برای مردم تبیین کرد.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جامع و عمومی تبیین عوامل فتنه را تمسک به قرآن و عترت عنوان کرد و افزود: قرآن و اهل بیت یک راهکار جامع و عمومی هستند که همه توجه ها باید به سمت آنها معطوف و نگاه ها باید قرآنی و اهل بیتی باشد.

وی با بیان اینکه فضا سازی معرفتی، تزکیه نفوس و تقید به قران و عترت یکی دیگر از راهکارهای شناخت عوامل فنته است، افزود: 70 درصد جامعه بی سواد و یا کم سواد قرآنی هستند لذا دولت باید از آموزش قرآن حمایت کند چراکه این یک بحث اساسی و فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با گنج های عظیمی از معارف قرآنی داریم که دست نخورده باقی مانده است، عنوان کرد: مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود چرا که مدیریت جهادی بدون مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی ابتر خواهد ماند.