رئیس هلال احمر عضو هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم سورنا ستاری، محمد فرهادی عضو هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران شد. وی پیش از این ریاست این صندوق را عهده دار بود.

در حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهو خطاب به دکتر فرهادی آمده است:

" نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده، جنابعالی به‌ عنوان عضو هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران منصوب می‌ شوید.

امید است با توکل بر خداوند متعال و در چارچوب سیاست‌های دولت تدبیر و امید، مجموعه مدیریتی صندوق را از تجارب مدیریتی خود بهره‌مند سازید."

به گزارش مهر، محمد فرهادی هم‌اکنون رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است و در دولت‌های گذشته نیز به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه تهران فعالیت کرده است.