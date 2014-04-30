يك چهارم شهداي طلبه مازندران از حوزه علميه رستمكلا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عليرضا فقيهي پیش از ظهر چهارشنبه در نشستي با طلاب حوزه علميه جعفريه رستمكلا اظهار داشت: پرورش جويندگان علوم ديني در مازندران در اوج است و در اين راستا حوزه عليمه جعفريه رستمكلا از مهمترين پايگاههاي بسيج طلاب مازندران است.



وي با اشاره به وجود روحيه جهادي و ولايي در طلاب و روحانيون مازندران گفت: طلاب و روحانيون ما علاوه بر لمس فرهنگ شهيد و شهادت در جامعه مروج اين فرهنگ هستند و به همين دليل شهداي بسياري از اين قشر در طول جنگ تحميلي تقديم ارزش هاي انقلاب شدند.



به گفته فقيهي، استان مازندران در طول دفاع مقدس حدود 400 طلبه و روحاني شهيد تقديم انقلاب كرده است كه از اين تعداد يك چهارم شهداي طلبه مازندران (94 شهيد) از حوزه علميه رستمكلا تقديم ارزش هاي اين نظام شدند.



وي ادامه داد: خوشبختانه حضور طلاب بسيجي در سطح پايگااهاي بسيج چشمگير است كه در حال حاضر 60 پايگاه بسيج طلاب در سطح مازندران فعال و 6 هزار طلبه عضو اين پايگاههاي بسيج هستند.



مسئول بسيج طلاب و روحانيون مازندران گفت: مهمترين برنامه بسيج طلاب در سال گذشته برگزاري اجلاسيه شهداي طلبه و روحاني در مازندران بوده است كه در اين رابطه 14 برنامه در 14 مدرسه مازندران برگزار و همچنين براي طلاب مازندراني مشهد و قم نيز به طور مجزا در همان شهرها مراسم برگزارشد.



فقيهي افزود: تقويت تفكر جهادي و ولايي و بسيجي در بين طلاب از مسائل مهمي است كه دنبال مي شود و اميدواريم در اين راستا در طول هفته عقيدتي سياسي نيز برنامه هاي بصيرتي در سطح پايگاهها با هدف بصيرت افزايي برگزار شود.



مسئول حوزه علميه جعفريه رستمكلا نيز در سخناني اظهار داشت: طلاب سربازان و نوكران امام زمان(عج) هستند كه بايد تابع بوده و در خط رهبري و ولايت حركت كنند.



حجت الاسلام مرتضي ايازي با اشاره به گسترش فرهنگ ديني در جامعه گفت:گسترش فرهنگ ديني و انقلابی برای جلوگیری از نفوذ و تهاجم فرهنگي دشمنان عاملي مهم است كه طلاب جوان بايد به اين ارزشهاي ديني تكيه كرده و در جهت رشد و بالندگي آن تلاش كنند.



وي ادامه داد: طلبه هاي امروز معلمين و مبلغين فردا هستند و لذا بايد در جهت سرو سامان يافتن فرهنگ جامعه تلاش كرده و با استفاده و بهره مندي از علوم ديني، اين علوم را ازمكتب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بعنوان شكافنده علم فرا گرفته و در جامعه بسط و گسترش دهند.



مسئول حوزه علميه جعفريه رستمكلا در ادامه از استاد مطهري بعنوان استاد فرزاتنه و شخصيت كم نظير انقلاب اسلامي نام برد كه با حضور در كارنامه انقلاب ارزش اين كارنامه را بالا برده است.



حجت الاسلام ايازي گفت: همه ما بايد با مطالعه دقيق در آثار و انديشه هاي اين استاد ارزشمند، در جهت تعالي و پيشرفت گام برداريم.