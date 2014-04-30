هيئت دوچرخه سواري همدان نماينده خود را راهي مسابقات كرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ثقفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تيم داري در مسابقات سوپر ليگ هزينه‌هاي بسياري دارد كه به همين علت مديرعامل سازمان تاكسيراني با ارسال نامه‌اي به فدراسيون انصراف اين سازمان از حمايت مالي نماينده همدان در مسابقات سوپرليگ باشگاه‌هاي كشور را اعلام كرد.

علي ثقفي اضافه كرد: با توجه به اينكه حضور در مسابقات سوپر ليگ از اهميت ويژه‌اي براي اين هيئت برخوردار است، همانگونه كه وعده داده بوديم با حداكثر نفرات بومي در اين مسابقات و تحت نام هيئت دوچرخه سواري همدان حضور يافتيم و از هيچ كوششي برای اعزام نفرات دريغ نکردیم كه اميدواريم ورزشكاران همداني نيز بتوانند در اين مسابقه نتايج لازم را كسب کنند.

وي در خصوص اعضاي تيم اعزامي عنوان كرد: نماينده همدان به سرپرستي بهزاد نادري و مربيگري مسعود قياسي و متشكل از ناصر دارايي، حامد غلامي، صابر ميرزايي، افشين دوستي، محمد حجتي، علي چلوئيان، ناصر دارايي، طاهر حري و عرفان رحيمي در اين مسابقات حضور خواهد داشت.

ثقفي با بيان اينكه تيم اعزامي تمام توان و پتانسيل همدان در رشته دوچرخه سواري نيست، اظهار داشت: بهنام آرين قهرمان نهاوندي به سبب دريافت پيشنهاد مالي مناسب به تيم كاشي پرسپوليس يزد پيوسته و حامد صيفي‌كاري نيز در مسابقات سوپرليگ كوهستان به ميزباني استان لرستان براي تيم جاينت ركاب خواهد زد.

وی گفت: مسابقات سوپرليگ دوچرخه سواري باشگاه‌هاي كشور در بخش جاده از 11 تا 12 ارديبهشت ماه در شهر ورامين و در بخش پيست از 13 تا 14 ارديبهشت ماه در كمپ تيم هاي ملي دوچرخه سواري و پيست مجموعه ورزشي آزادي تهران برگزار خواهد شد.

