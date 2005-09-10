بيماران تالاسمي براي يك دوره درماني12ميليون تومان مي پردازند

دكتر محمود هادي پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بسياري از بيماران مبتلا به تالاسمي در كشور طي مصرف داروهاي مربوط به درمان بيماري خود به علت درمان نادرست به بيماريهاي ديگري نيز مبتلا مي شوند بنابراين علاوه بر داروهاي مربوط به درمان تالاسمي بايد داروهاي مربوط به بيمارهاي جديد را نيز مصرف كنند كه هزينه زيادي را در بر دارد.

هادي پور تصريح كرد: بسياري از بيماران تالاسمي به علت مصرف نادرست دارو دچار بيماريهاي جديدي نظير ديابت مي شوند كه بايد مورد درمان قرار گيرند اما سازمان هاي بيمه گر داروهاي مربوط به درمان بيماريهاي جديد را پوشش نمي دهند .

وي با اشاره به اينكه بيش از 18 هزار بيمار تالاسمي در كشور وجود دارد، گفت: اغلب بيماران مبتلا به تالاسمي در خانواده هاي زير خط فقر با سطح فرهنگي پايين زندگي مي كنند و فقط تعداد بسيار محدودي از آنها يعني فقط 2 تا 3 نفر از اين بيماران توانسته اند داروي مورد نيازخود را با پرداخت هزينه هاي سنگين استفاده كنند و باقي بيماران مجبور هستند كه از داروهاي معمولي را مصرف كرده كه ممكن است در يك دروه درماني، موثر واقع شده و در صورت عدم درمان، مشخص نيست كه چه سرنوشتي در انتظار آنها خواهد بود.

هادي پور گفت: تحت پوشش قرار گرفتن داروهاي مربوط به درمان بيماريهاي جديد ناشي از تالاسمي در كشور توسط سازمانهاي بيمه گر ضرورت دارد به همين علت اين امر بايد مورد توجه مسوولان جديد وزارت بهداشت و درمان كشور قرار گيرد.