به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد ضمن انتقاد از حکم صادره در مصر پیرامون اعدام 700 نفر و حبس ابد 500 نفر از اعضای اخوان المسلمین گفت: من نمی‌دانم این افراد عدد 700 یا 500 را نمی‌دانند چند تا است یا انسان‌ها را گوسفند حساب کرده‌اند.

از اخوان المسلمین دل خوشی نداریم

وی با بیان اینکه حاکمان مصر چه می‌گویند، گفت: ما از جمعیت اخوان المسلمین دل خوشی نداریم این‌ها افراد متعصب و خشکی هستند که هم خودشان را بدبخت کردند و هم مصر را به چاله انداختند ولی با این وجود همه چیز باید حساب و کتاب داشته باشد.

این مرجع تقلید با بیان اینکه مصر گاهواره تمدن است و تمدن بشری از این کشور آغاز شده و این کشور جزو کشورهای پیشرو در جهان اسلام است، گفت: صدور چنین احکامی در چنین کشوری وحشتناک و بی‌سابقه است.

وی بیان کرد: اگر در کشور ما چنین حکمی صادر شده بود تمام دنیا به هم می‌ریخت. اما الان این احکام در مصر صادر شده، اینکه عمل کنند یا نکنند مهم نیست در هر حال این احکام وحشتناک است و غیر انسانی، اما چون کشورهای دیگر موافق با حکومت مصر هستند آب از آب تکان نمی‌خورد.

انتقاد از سکوت غرب در برابر احکام دادگاه مصر

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: کشور ما چهار قاچاقچی خطرناک مواد مخدر را اعدام می‌کند همه تشکیلات رسانه‌ای دنیا به حرکت در می‌آیند اما در مصر حکم به اعدام 700 نفر و حبس ابد 500 نفر می‌دهند و نهادهای حقوق بشری سکوت می‌کنند و از حامیان آنها هم که اروپا و آمریکا هستند خبری نیست.

وی با بیان اینکه علمای الازهر چرا در برابر حکمی که در اسلام بی‌سابقه است سکوت کرده‌اند گفت: شاید بگویند که چرا شما در امور داخلی ما دخالت می‌کنید باید گفت که علما و مراجع مرز ندارند و می‌توانند نسبت به تمام جهان اسلام قضاوت و صحبت کنند زیرا این‌ها مامور حکومت نیستند که مرز داشته باشند.

وی بیان کرد: صدور چنین احکامی در مصر راه را برای رژیم صهیونیستی صاف می‌کند و اگر فردا رژیم صهیونیستی حکم اعدام 500 نفر فلسطینی را صادر کند در برابر اعتراضات می‌گویند که خودتان در مصر چنین احکامی داشته‌اید.

استاد درس خارج فقه حوزه با تاکید براینکه این احکام ننگی برای جهان اسلام است ابراز داشت: من در مطبوعات کشور خودمان نیز مطلبی برای نقد و زیر سوال بردن این احکام ندیده‌ام.

وی تاکید کرد: ما دلمان می‌خواهد مصر همچنان در کشورهای اسلامی و الازهر مصر همچنان در جهان اسلام پیشرو باشد و در مقابل سلفی‌های نادان و بی‌سواد که دست به کشتار می‌زنند بدرخشد و شجاعت به خرج دهد.

تقویت روحیه گذشت موجب حل مشکلات است

آیت الله مکارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ابرار گفت: ابرار در هر صوت برنده و پیروز هستند و خوبی کردن همیشه دارای نتایج خوب است و در شرایط حساس کنونی که واقعا شرایط خاصی برای اسلام و مسلمین است و دشمنان نیز برای ضربه زدن دست به دست هم داده‌اند باید متحد بود و اگر خطایی است نیز اغماض کرد.

وی ادامه داد: وقتی می‌شنوم که در مرحله قصاص بعضی تا پای قصاص رفته اما بخشیده می‌شوند لذت می‌برم که روح گذشت در جامعه زیاد شده و اگر این روحیه تقویت شود خیلی از مشکلات حل و بسیاری از پرونده‌ها بسته و نزاع‌ها خاموش می‌شود.