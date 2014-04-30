کارگاه داستان کوتاه ایرانی در جشنواره داستان خلیج فارس برگزار شد

امین کمالوندی در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این کارگاه با حضور "ابوتراب خسروی" از نویسندگان مطرح کشور برگزار شد.

وی بیان کرد: در این دو کارگاه آموزشی جمع زیادی از هنرمندان ادبیات داستانی شرکت کردند.

کمالوندی هدف از برگزاری این کارگاهها را ارتقای سطح دانش هنری داستان نویسان این استان و شرکت کنندگان در جشنواره عنوان کرد و بیان داشت: دراولین روز از این جشنواره نیز کارگاه روایت در داستان با حضور "حسن بهرامی" داور بخش پایانی چهارمین جشن ملی داستان کوتاه (خلیج فارس) برگزار شد.

وی اظهار داشت: عصر امروز نیز نشستی با موضوع داستان ایرانی با حضور اساتید حاضر در این جشنواره از جمله "ابوتراب خسروی"، "شیوا مقانلو" و "حسن بهرامی" برگزار خواهد شد.

کمالوندی داستان خوانی را از دیگر برنامه های این جشنواره عنوان کرد و افزود: در این برنامه داستان نویسان راه یافته به بخش مسابقه آثار خود را برای مخاطبین قرائت می کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمین جشنواره ملی داستان کوتاه خلیج فارس روز گذشته در یاسوج آغاز به کار کرد.

وی بیان کرد: تعداد یک هزار و 152 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

دبیر این جشنواره عنوان کرد: "ابوتراب خسروی"، "شیوا مقانلو" و "حسن بهرامی" کار داوری نهایی آثار این جشنواره را بر عهده دارند.

کمالوندی اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش آزاد و خلیج فارس برگزار خواهد شد و در آن 30 داستان نویس کشور به رقابت خواهند پرداخت.

وی گفت: آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان این جشنواره روز پنجشنبه با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان ارشد استانی و برگزیدگان در یاسوج برگزار می شود.