به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، وی به دلیل گفتن این حرف‌ها از سوی جامعه ورزشی آمریکا از هرگونه همکاری با تیم کلیپرز و یا لیگ ان‌بی‌ای (بسکتبال حرفه‌ای آمریکا) محروم شد.

آدام سیلور نماینده رسمی ان‌بی‌ای روز سه شنبه و در یک کنفرانس رسانه ای در نیویورک اعلام کرد که استرلینگ همچنین به پرداخت مبلغ 2.5 میلیون دلار که حداکثر مبلغی است که توسط لیگ ان‌بی‌ای تعیین می‌شود، محکوم شده است. این مبلغ به سازمان های خیریه اهدا خواهد شد. سیلور همچنین گفت که سعی می کند او را وادار به فروش تیم کند.

از زمان آشکار شدن این فایل صوتی، بازیکنان ان‌بی‌ای، صاحبان تیم های مختلف و همچنین ستاره‌های هالیوودی، استرلینگ را محکوم کردند و بعضی از آن‌ها از جمله مجیک جانسون گفته اند که دیگر هیچ وقت در یکی دیگر از بازی های تیم کلیپرز پای نخواهند گذاشت.

بعد از حکم سیلور، هالیوودی‌ها به سراغ رسانه‌های عمومی رفتند تا افکارشان را درباره سرنوشت استرلینگ در ان‌بی‌ای به اشتراک بگذارند. اسپایک لی گفت که استرلینگ طرز تفکر یک ارباب برده‌دار را دارد.

مایک گرینبرگ از ای‌اس‌پی‌ان گفت: دانلد استرلینگ کاملا استحقاق این برخورد را داشت، آن هم برای یک مدت طولانی و آن هم برای رفتارهایی بسیار بدتر از آنچه او در آن نوار صوتی گفته است. این روز خوبی است.

پیرس مورگان نیز به شوخی گفت که حالا دوست دارد یک مباحثه زنده تلویزیونی بین دانلد استرلینگ و شکیل او نیل ستاره ان‌بی‌ای را میزبانی کند؛ در یک قفس بدون هیچ قانونی.

لری کینگ نیز طی یک گفتگو گفت: من کاملا با کاری که آدام سیلور برای مجازات دانلد استرلینگ انجام داد موافقم. او فوق العاده بود. من یکی از طرفداران تیم کلیپرز هستم ولی به خاطر اظهارات نژادپرستانه استرلینگ نمی خواستم اجازه دهم فرزندانم امشب به تماشای بازی آن ها بروند، اما حالا با محکوم شدن او این اجازه را می‌دهم. من دانلد استرلینگ را می شناسم، برای او خجالت‌زده هستم، من با همسر او آشنایی دارم و می دانم که او استحقاق بهتر از این را دارد. این تصمیم بزرگی بود، بزرگ برای لیگ ان‌بی‌ای و بزرگ برای جامعه. این یک روز تاریخی است.

تیم کلیپرز نیز وبسایت و صفحه توییترشان را سیاه کرده‌اند و تنها طراحی لوگویی را نمایان کرده‌اند که نشانگر متحد شدن آن‌ها با تیم لیکرز است.

این در حالی است که این روزها واکنش جهانی به رفتار نژادپرستانه در فوتبال اروپا نیز بالا گرفته و خیلی‌ها از دنی آلویز که با رفتاری نژادپرستانه در زمین روبه رو شد، حمایت کرده‌اند.