امام راحل و رهبری به درستی و با درایت انقلاب را هدایت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه مشترک هماهنگی سوم خرداد سالرزو آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت و ایثار و پیروزی، بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد با حضور ائمه جمعه و به ریاست معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهریار با حضور فرمانده سپاه و نیروی انتظامی، شهرداران و اعضای شورای شهر و دیگر رؤسای ادارات شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار ضمن عرض خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه هدف از برگزاری مشترک این جلسه را هماهنگی در خصوص برنامه های گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت و ایثار و پیروزی، 14 خرداد بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین پانزده خرداد 1342 اعلام کرد و خواستار ارائه گزارش کارهای صورت پذیرفته و برنامه های پیشنهادی توسط مسئولان برگزار کننده این مراسمها شد.

شهریار میزبان دو شهید گمنام

در ادامه این جلسه رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب غرب استان تهران و مسئول برگزاری برنامه های گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و روز مقاومت و ایثار و پیرو برگزاری اظهار داشت: پنج شنبه هفته جاری شهرستان شهریار میزبان دو تن از شهدای گمنام است که با برگزاری مراسم پر فیض دعای کمیل در مصلی شهریار و شهر اندیشه و تشیع این شهدای والامقام آنها را جهت دفن به شهر صفادشت منتقل خواهیم کرد.

منصور محقق در خصوص برنامه های پیشنهادی گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر اعلام کرد: در این زمینه برنامه هایی نظیر برگزاری مسابقه کتابخانی در حوزه دفاع مقدس، برگزاری یادواره شهدا، هماهنگی در خصوص سخنرانی فرماندهان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در مدارس، مساجد و مراسمات، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، چاپ و توزیع بروشور و تراکت، برگزاری مسابقه نقاشی، بازدید از خانواده معظم شهدا ء و ایثارگران، تجلیل از فرزندان شهداء در ادارات، شب شعر دفاع مقدس، برگزاری صبحگاه مشترک، ساخت سنگرهای نمادین در ادارات و ... اجرا می شود.

ایجاد ایستگاه های صلواتی در ورودی شهرها در ایام ارتحال امام(ره)

همچنین فرمانده سپاه ناحیه شهریار مسئول استقبال و هماهنگی زائران بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) نیز در این جلسه اظهار داشت: باید مراسمهای بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین 15 خرداد به نحو مطلوبی برگزار شود.

سرهنگ یامینی بر همکاری و پشتیبانی شهرداریها در امر استقبال، انتقال و پذیرایی از زائران استان آذربایجان شرقی و زائران شهرستانی تاکید کرد و ادامه داد: در این زمینه ایجاد ایستگاه های صلواتی در ورودیهای شهرها و در مسیر این زائران ضروری است که باید شهرداری ها اقدامات مربوطه را انجام دهند.

مراسم سالگرد ارتحال امام 13 خرداد در شهریار برگزار می شود

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان شهریار نیز در ادامه این جلسه خاطرنشان کرد: طبق سنوات گذشته به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد با همکاری تمامی دستگاه ها و ادارات، مراسم بزرگ شهرستانی با حضور گرم مردم و مسئولان در روز 13 خرداد از ساعت 10 الی 12 در محل مصلی بزرگ امام خمینی شهریار برگزار می شود.

داود شمس افزود: امید می رود تا با برگزاری چنین مراسمها و برنامه هایی، بتوانیم جوانان و نوجوانان را با اندیشه ها و آرمانهای امام راحل آشنا کنیم و آنچه در مقام این امام همام شایسته است بتوانیم به ثمر برسانیم.

امام خمینی(ره) عزت از دست رفته را به اسلام و مسلمین بازگرداند

در ادامه امام جمعه شهر وحیدیه گفت: امام خمینی (ره) غزت از دست رفته را به اسلام و مسلمین بازگرداند، امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماد پرقدرت در جهان و منطقه مطرح است.

حجت الاسلام شایق افزود: امام خمینی(ره) شخصیتی بود که همه را متوجه خدا و متوجه پیامبران و ائمه کرد و مفهوم بندگی خدا را به مردم فهماند تا توانستد در مقابل دشمنانی همچون آمریکای جنایتکار و حامیانش ایستادگی کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه دشمن امروز از ایران می ترسد، ادامه داد: اگر امروز ایران عزیز ما به فن آوری صلح امیز هسته ای دست پیدا کرده با خودباوری امام و شهدا ء به اینجا رسیده است.

اگر ایران اسلامی نبود سوریه به سرنوشت لیبی دچار می شد

در پایان جلسه معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار به جمع بندی پرداخت و اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) برای شیعیان و مسلمانان ایران عزتی را آفریدند که امروز ایران اسلامی به یک قدرت جهانی تبدیل شده است.

سید علی اینانلو یادآور شد: اکثر کشورهای عربی با داشتن تجهیزات نظامی و سرمایه گذاری های کلان به دنبال سرنگون کردن کشور سوریه هستند که اگر ایران اسلامی نبود سوریه نیز به سرنوشت لیبی دچار می شد، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر آمریکا احساس کند که از میدان مبارزه با ایران پیروز بیرون می آید، مطمئن باشید که دریغ نمی کند.