کارگران در توسعه و استقلال کشور نقش آفرین هستند

فرانک پیشگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر افزود: دشمنان نظام و انقلاب با اعمال انواع تحریم ها، محدودیت‏ها و موانع در حوزه های مختلف به ویژه در بخش اقتصادی سعی دارند مانع پیشرفت کشور شوند در این راستا کارگران باید با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه در راستای استقلال اقتصادی و بی نیازی کشور گام های موثرتری بردارند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر کارگران توانسته اند خدمات ارزنده ای به جامعه ارائه دهند، اظهار داشت: حجم عظیم تولیدات با نوآوری‏ های تکنولوژیک که در سال‏ های اخیر صورت گرفته می تواند مدعای این سخن باشد.

عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: با سرکوب تظاهرات گسترده کارگران شیکاگوي آمریکا در اول ماه مه سال 1886 همه ساله این روز به عنوان روز جهانی کارگر نام گرفته است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در این باره که مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید به مطالبات کارگران به گونه اي شايسته توجه کنند، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم انقلاب مطالبات کارگری که مطالبات مادی بوده در جای خود محفوظ است و همه موظف هستند این مطالبات مادی را که حق است رسیدگی و برآورده کنند.

پیشگر افزود: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری براینکه یک مطالبه معنوی هم وجود دارد و آن شأن کارگر است، بنابراین اهمیت دادن به تلاش و فعالیت کارگر در این راستا که کار یک جهاد است باید درك شود و این مسئله امری مهم است.

وی با تاکید بر اینکه آنچه اسلام درمورد کارگر به معنای عام کلمه بیان می کند تعارف و برای دلخوش کردن نیست، اظهارداشت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری وقتی پیامبر عظیم الشان اسلام خم می شود و دست یک کارگر را می بوسد این را دیگر نمی شود حمل بر یک عمل تعارف آمیز كرد این فرهنگ سازی و درس است.

عضو شورای اسلامی شهر رشت کارگر ایرانی را به عنوان سرمایه انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات دانست و ادامه داد: کارگران علاوه بر ایجاد ارزش افزوده اقتصادی تلاش می‏ کنند تا فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی را در فرآیند تولید نهادینه کنند و از این راه با استفاده بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید، کالای یک جامعه را ارتقا بخشند.

وی با تاکید بر اینکه استراتژی کارگر ایرانی، تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد ـ برد است، گفت: این در حالیست که با عملیاتی شدن این راهبرد کارگر و تولید ایرانی در جایگاه والاتری قرار خواهند گرفت.

پیشگر با تقدیر از کارگران شورای اسلامی و شهرداری رشت افزود: در فضای جهادی برای حفظ و صیانت از تولید داخلی، کارگر با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته اند تولید داخلی را حفظ و ارتقا بخشند.

وی با بیان اینکه با اتخاذ تدابیر مناسب رقابتی می‏توان به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگران کشور در فضای جهانی معرفی کرد، یادآور شد: براین اساس نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی را به همه جهان صادر کرد.