والدين مراقب باشند ؛ خطر در كمين دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آمار نشان مي دهد 2/2 ميليون دانش آموز زير 14 سال هر ساله قرباني تصادفات و آسيبهاي مرتبط با مدرسه رفتن مي شوند.

بنابراين اگر والدين از خطرات پنهان موجود آگاه باشند مي توانند تا حد قابل توجهي از بروز آنها جلوگيري نمايند پس لطفا به نكات زير توجه نماييد:

* نكات موثر در مسير مدرسه



* يك مسير مشخص را در نظر بگيريد كه فرزندتان چه پياده و چه با اتوبوس فقط از آن مسير به مدرسه رفته و باز گردد. بهتر است اين مسير مستقيم ترين و كوتاهترين راه باشد و در عين حال كمترين نياز به عبور عرضي از خيابان را داشته باشد . يا در صورت امكان بخشي از مسير نرده كشي يا داراي حفاظ باشد.

* در ابتدا خودتان به همراه فرزندتان از مسير معين شده عبور كنيد و به وي خاطر نشان كنيد كه از كوچه پس كوچه - راههاي زير زميني و مكانهاي خلوت دوري كند.

* به فرزندتان آموزش دهيد كه هرگز از غريبه ها هديه يا خوراكي قبول نكند و با آنها صحبت نكند. خاطرنشان كنيد كه منظور از غريبه افرادي است كه شما يا فرزندتان او را به خوبي نمي شناسيد و نمي توانيد به او اعتماد كنيد.

* بهتر است دانش آموز به همراه خواهر يا برادر يا هم كلاسي و همسايه به مدرسه برود و باز گردد و به طور كلي تنها نباشد.

* به فرزندتان آموزش دهيد كه چه وقتي پياده تردد مي كند و چه وقتي با اتوبوس يا تاكسي به مدرسه مي رود همه قوانين را رعايت كرده و به چراغهاي راهنمايي و دستور پليس توجه كند. و در هواي باراني يا برفي دقت بيشتري در عبور و مرور از معابر داشته باشد.

* وقتي دانش آموز را با اتومبيل به مدرسه مي رسانيد در نزديكترين مكان به مدرسه از او جدا شويد و مطمئن شويد كه وارد مدرسه شده سپس آنجا را ترك كنيد.

* چنانچه فرزندتان با دوچرخه مسيري را براي رسيدن به مدرسه طي مي كند مطمئن شويد كه كلاه ايمني به سر مي گذارد زيرا تحقيقات نشان داده كه استفاده از كلاه ايمني احتمال خطر را تا 85 درصد كاهش مي دهد.

* به فرزندان خود آموزش دهيد كه اگر زود به ايستگاه اتوبوس رسيدند و هنوز اتوبوس يا سرويس مدرسه نرسيده بود در ايستگاه نمانند و واردخيابان نشوند و وقتي كه اتوبوس رسيد نيز صبركنند تا كاملا در ايستگاه متوقف شود و سپس سوار شوند. در ضمن هميشه پس از پياده شدن از پشت اتوبوس به طرف ديگر خيابان حركت كنند.همچنين براي جلوگيري از افتادن و صدمات ناشي از آن در اتوبوس نشسته و از ايستادن يا راه رفتن خودداري نمايند.

* يكي از مسائل مهم اين است كه دانش آموزان هرگز براي بستن بند كفش يا برداشتن وسايل در جلوي اتوبوس روي زمين ننشينند يا خم نشوند زيرا ممكن است راننده آنها را نديده و اقدام به حركت كند كه موجب تصادف شود.

* اينكه حتي كودكان درسنين آمادگي و دبستان هم شماره تلفن منزل را حفظ باشند در هنگام بروز مشكلات احتمالي حائز اهميت است.

* توجه داشته باشيد كه بندهايي كه از ژاكت يا لباس فرزندانتان بيرون مي آيد نبايد زياد بلند باشد زيرا ممكن است درهنگام خروج يا ورود به در اتومبيل يا اتوبوس گير كرده و حوادثي ايجاد كند.