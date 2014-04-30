آموزه های دینی ما را در مسیر هویت بخشی آهنین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو پیش از ظهر چهارشنبه در همایش علمی دانشجویان و طلاب دینی ابراز داشت: یکی از اهداف مدیریت مقام معظم رهبری در کشور تربیت انسان های آهنین است که باید به این سفارش ایشان توجه جدی داشته باشیم.

وی نهاد کمیته امداد را یادگار امام راحل (ره) در عرصه مدیریت انقلابی دانست و عنوان داشت: این نهاد در پرتو آموزه های انقلابی و دینی شکل گرفته است و باید معترف باشیم که همچنان زوایای مدیریت امام راحل (ره) معقول است توانسته در عرصه های مختلف جامعه خود را نشان داده و باعث شکوفایی کشور شود.

صادقلو افزود: سیر تاریخی تشکیل کمیته امداد نشان می دهد که این یکی از نقطه هدف های اولیه امام راحل (ره) بوده است چرا که امام در روزهای آغازین انقلاب اسلامی با تشکیل این نهاد به فکر مستضعفان کوخ نشین جامعه بود که به دلیل حرکت های ناعادلانه حکومت قبلی به وجود آمده بودند.

وی اظهار داشت: حاکمیت فرعونی باعث پدید آمدن طبقه مستضعفین شده بود و دقیقا این حکومت ها مسیرشان مسیر استضعاف جامعه بود و حتی در عرصه های دیگر نیز تلاش داشتند تا استعداد ها را از بین ببرند .

استاندار گلستان تصریح کرد: جوهره مدیرت امام خمینی (ره) در عرصه های مدیریتی باید شناسایی شود و برای ما امروزه باید به مدل رفتاری تبدیل گردد که عنوان گذاری کمیته امداد یکی از این عنوان گذاری ها بود.

وی مدیریت کمیته امداد را در این سالها تحسین کرد و بیان داشت: مسیری که کمیته امداد در این سالها توانست طی کند مسیر الها بخشی بوده است و بر مسیر عقل گرایی بوده و توانسته نتایج خوبی را نیز به ارمغان آورد .

صادقلو عنوان داشت: به کمک کمیته امداد استان فرزندان مستضعف زیادی توانسته اند از تحصیلات و مزایا برخوردار شوند و در حال حاضر در استان حدود 10 هزار دانش آموز ، دانشجو و طلبه سازماندهی و مدیریت می شوند و این پوشش بسیار خوبی است.