به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فیروز مجتهدزاده ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره ملی فرهنگی هنری خلیج‌فارس که در تالار شهید آوینی بندرعباس در حال برگزاری است، با اشاره به آیات و روایات اسلامی اظهار کرد: در قرآن، وقتی که اشاره به بحرین(دو دریا) می‌شود، منظور دریای روم و دریای فارس است.

وی با اشاره به اینکه ابن السقی در قرن سوم با اشاره به دریای فارس و روم، بر همین موضوع قرآنی تاکید دارد، افزود: پیدایش تاریخ و جغرافی در شرق و غر ب بوده است که در غرب یونانیان و در شرق ایرانیان هستند.

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: میراث یونان پیدا است و میراث تمدنی ایران به دلایلی در دسترس نیست، اما شواهد و دلایل بسیاری که نشان دهنده این است که تمدن فارس در حوزه جغرافیا حرف‌هایی برای گفتن داشته است.

این محقق حوزه خلیج‌فارس با اشاره به نام اماکنی مانند زنگبار در آفریقا و مالابار، گفت: حوزه نفوذ تمدن و فرهنگ ایرانی نه تنها در شمال خلیج‌فارس، بلکه تا جنوب خلیج‌فارس نیز ادامه داشته و ما در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس از مکر تا عمان دارای چند ساتراپ(استان) بوده‌ایم و سراسر این دریا، چه صفحات جنوبی و چه صفحات شمالی به عنوان دریای فارس نامیده می‌شود و این مورد اعتراف یونانیان نیز بوده و آن را سینوس سرتیکوس می‌نامیدند.

وی با اشاره به ریشه‌های نام جعلی برای خلیج فارس گفت: اولین بار سال ۱۹۵۰ کارگزار بریتانیا در بحرین این واژه را به کار برد.

مجتهدزاده گفت: ایران از این مسئله آسیب ندیده است، بلکه مناسبتی پیش آمد تا مردم ایران یکپارچه با گرایش ملی به مواجهه با این حرکات و تحریکات اقدام کنند.

این تاریخ‌شناس و محقق خلیج‌فارس با بیان اینکه شاهد برگزاری جشن‌های پرهزینه با موضوع خلیج‌فارس هستیم، گفت: پیشنهاد می‌شود شورای عالی مطالعات خلیج‌فارس در راستای انسجام بیشتر مطالعات در این حوزه راه‌اندازی شود.