افکار شهید مطهری دژ مستحکمی در برابر افکار التقاطی و انحرافی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی فتح میرمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: ترویج آرا و اندیشه های آن شهید بزرگوار راهکار مناسب برای بسط و تعمیق فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی در جهان است.

وی آشنایی نسل جوان با عقاید شهید مطهری در راستای حفظ وحدت اسلامی را ضروری دانست و بیان کرد: معرفی افکار و اندیشه های ناب علمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی شهید مطهری توسط حوزه های علمیه و دانشگاه ها، جوانان کشور را از خطرات و آسیبهای تهاجم فرهنگی مصون نگه می دارد.

میر محمدی اظهار داشت: شهید مطهری یک عالم و بیدارگر اسلامی بود که توانست در آن دوران سخت نقش فوق‌العاده‌ای در بیداری دینی و به صحنه کشاندن دیانت و تفکر دینی ایفا کند.

وی، خردمندی، برخورداری از دانش، بینش، علم سرشار و ابتکار را از ویژگی های دیگر شهید مطهری عنوان کرد و افزود: رسانه‌ها نقش بسیار موثری در تبیین اندیشه ها و شخصیت‌ انقلابی و اسلامی آن شهید دارند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با تشریح برنامه های سالروز شهادت این شهید بزرگوار اظهار داشت: ستاد بزرگداشت شهید مطهری در استانداری و به ریاست معاون سیاسی و امنیتی تشکیل و برنامه های متنوعی در راستای پاسداشت مقام شهید مطهری تدوین شده است.

میرمحمدی برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی،‌ مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب ها و افکار شهید مطهری، برگزاری میزگردهای تخصصی در این زمینه در تلویزیون، برگزاری همایش های تخصصی توسط دانشگاه های استان، برگزاری همایش تخصصی با حضور روحانیون و طلاب حوزه های علمیه، برگزاری برنامه های بزرگداشت توسط آموزش و پرورش استان را از جمله برنامه های هفته بزرگداشت شهید مطهری و مقام معلم عنوان کرد.