ایران باید از بازار 700 میلیاردی دارو در دنیا سهم داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سورنا ستاری در دوازدهمین کنگره بین‌المللی ایمونولوژی و آلرژی که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره به بازار بزرگ دارو در دنیا گفت: ایران در سال 1302 موسسه رازی را تاسیس و در سال 1310 نخستین واکسن را تولید کرد، اما چه اتفاقی افتاد که واکسنی را که 40سال پیش تولید و صادر می‌کردیم امروز نیازمند واردات آن هستیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه به طور قطع این معاونت برای بدست آوردن سهمی از بازار داروی دنیا برنامه‌هایی دارد اظهار داشت: باید کاری کنیم که داروساز داخلی قدرت رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد، روی پای خود بایستد و حتی وارد مقوله صادرات شود. چرا که بازار دارو همچون بازار خودرو پر درآمد است و تولید یک دارو در داخل کشور تقریبا یک پنجم مشابه خارجی آن هزینه دارد.

وی ادامه داد: بازار دارو در سال 2013 در دنیا بالغ بر 700 میلیارد دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود برای سال 2017 به بیش از 950 میلیارد دلار برسد، اگر ایران سهمی معادل 2 درصد از این بازار را بتواند در اختیار بگیرد، می‌توان گفت که وارد یک تجارت بزرگ شده است.

دستاورد نمایشگاه تجهیزات؛ هدایت بازار به محصولات تولید داخل

ستاری با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران گفت: پیش‌بینی و برآورد کرده‌ایم در کشور سالانه مبلغی بالغ بر هزار میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی خریداری می‌شود، تصمیم داریم این بازار را از محصولات داخل کشور تامین کنیم.

وی به حمایت دو وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان وهمچنین معاونت علمی برای این نمایشگاه اشاره کرد وافزود: با همکاری این سه نهاد برای نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران حدود 70 میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شد که در پایان روز سوم خبر داریم مبلغی بالغ بر 350 میلیارد تومان پیش فاکتور صادر شده است و این نشان می‌دهد ما توانسته‌ایم یک بازار بزرگ را به سوی خرید محصول از داخل کشور هدایت کنیم.

نیاز به بازنگری آیین‌نامه‌های ترفیع اساتید در دانشگاه‌ها

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به مشکلات فرهنگی پیش روی اساتید دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: این یک ضعف است که حتی بهترین دانشگاه‌های ما مثل دانشگاه صنعتی شریف، تنها 10 درصد از اساتیدش با بخش صنعت قرارداد دارند و این تعداد اندک هم اغلب تحت فشار و تهمت قرار دارند که امکانات و تجهیزات دانشگاه‌ را بیرون از محیط دانشگاه استفاده می‌کنند و حتی برای ترفیع گرفتن نیز با مشکلاتی از این قبیل رو به رو هستند.

وی با بیان اینکه این فرهنگ باید تغییر کند و حتی آیین‌نامه‌های ترفیع در دانشگاه‌ها باید بازنگری شود ادامه داد: چرا کسی به این نکته توجه نمی‌کند که استادان وارد شده به بخش صنعت تا چه اندازه اشتغال تولید می‌کنند و چه تاثیری روی اقتصاد کشور دارند.

رئیس هیات امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در توسعه فناوری در کشور گفت: اگر ما بخواهیم فناوری را در کشور توسعه دهیم باید در تمام بازارهای کشور ورود کنیم از نفت تا محیط زیست و کشاورزی و غیره. در این راه بیش از همه به فرهنگ سازی نیازمندیم. هم دراساتید و هم دردانشجویان. اساتید برای اینکه وارد بحث صنعت شوند و دانشجویان برای اینکه طرز فکرشان که بعد از فارغ‌التحصیلی کارمند دولت شوند را تغییر دهند.

پرداخت وام به دور از بروکراسی به صاحبان ایده‌های نو

دبیر هیات امناء صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر راه‌اندازی این صندوق و آمادگی آن برای پرداخت وام به شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار داشت: برای تسهیل در کار مطالعاتی و پیشرفت اهداف شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی تا 300 میلیون وام قرض‌الحسنه به شرکت‌ها می‌دهد و برای ضمانت آن به چک و سفته قناعت می‌کند تا مدیران این شرکت‌ها درگیر بروکراسی و مشقت‌های دریافت وام نشوند.

ستاری به مدرن بودن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر این اصل است که اگر دانشجویی اراده کرد کارمند دولت نشود و برای خودش کسب وکاری راه‌ بیاندازد تا 15 سال از مالیات معاف شود و تعرفه گمرکی هم نپردازد. برای ما همین که یک جوان تصمیم گرفته تجارت خودش را داشته باشد و سربار دولت نباشد کافی است. حمایت از این شخص در حقیقت همان روح شرکت‌های دانش‌بنیان است.

استقبال از تمام ایده‌هایی که قابلیت تجاری‌سازی دارند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه درهای معاونت علمی به روی تمام ایده‌های نو باز است و این معاونت از تمام کسانی که در مرز دانش فعالیت می‌کنند حمایت می‌کند گفت: کسانی که علاقمند به فعالیت در مرز دانش هستند می‌توانند به ستادهای فعال در معاونت مراجعه کنند. ما توصیه می‌کنیم همه کسانی که دارای ایده هستند با ما تماس بگیرند و آن چیزی که در ذهن دارند و فکر می‌کنند قابلیت تجاری سازی شدن دارد را همراه بیاورند تا از کریدورهای تجاری‌سازی این معاونت استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین اشتباهات این است که به پژوهشکده‌ها پول بلاعوض پرداخته شود افزود: پژوهشکده‌ها باید وارد بحث تجاری‌سازی و تولید اشتغال شوند، اگر به آنها پول بلاعوض تزریق شود چون قراری بر باز پرداخت آن نیست، دیگر این پژوهشکده‌ها حرکتی نخواهند داشت. به همین دلیل پول دولت باید روی پژوهش‌های مرز دانش خرج شود و نه در قسمت تجاری سازی.

دکتر ستاری با تاکید بر اینکه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور آماده استقبال از هر طرح نویی است گفت: توصیه می‌کنم به کسانی که شکست را تجربه کرده‌اند فرصت دیگری بدهید، چون این افراد در شکست بسیاری از مسایل را آموخته‌اند که باید در فرصتی تازه به کار ببندند.