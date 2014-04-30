توسعه شبکه فاضلاب کرمان/ علمکرد تصفیه خانه آب کرمان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی دهقانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: حجم فاضلاب جمع آوري شده در فروردين ماه سال جاري 476 هزار و 65 مترمكعب بوده است كه حجم فاضلاب تصفيه شده 46 هزار و 543 متر مكعب مي باشد.

دهقاني در ادامه افزود: همچنين 21 مورد نمونه در آزمايشگاه تصفيه خانه فاضلاب شهر كرمان انجام گرفته است.

مدير بهره برداري فاضلاب شركت آبفاي كرمان گفت: شش مورد گرفتگي خطوط فاضلاب كه در اثر رعايت نكردن برخي از مشتركين و ريختن زباله در شبكه فاضلاب به وجود آمده بود توسط مامورين واحد بهره برداري شبكه فاضلاب رفع انسداد شد.

در همين راستا مدير بهره برداري فاضلاب آبفاي كرمان از مشتركين درخواست نمود كه در خصوص استفاده از شبكه فاضلاب دقت نمايند و از ريختن اجسام جامد به داخل شبكه فاضلابشان خودداري كنند.

مدير بهره برداري فاضلاب استان كرمان گفت:در فروردين ماه سال جاري 3 كيلومتر از خطوط شبكه جمع آوري فاضلاب ويدئومتري شد.

دهقاني همچنين از شستشوي 15 كيلومتر شبكه فاضلاب شهر كرمان خبر داد و گفت: این امر باعث بهتر کار کردن شبکه فاضلاب می شود و احتمال بروز انسداد شبکه را پایین می آورد.