اردبیل نیازمندکاهش 14.8 مگا واتی مصرف برق در سال جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: سال گذشته پیک مصرف برق اردبیل 262 مگا وات بود که نیازمند مدیریت و صرفه جویی است.

وی با بیان اینکه افزایش سالانه هشت درصد در مصرف برق پیش بینی شده، اضافه کرد: این مهم نیازمند افزایش دو برابری تاسیسات برقی کشور در مدت 9 سال است.

به گفته علیزاده در حال حاضر تولید برق در استان مطلوب و تقریبا سه برابر مصرف است.

وی تاکید کرد: با این وجود برق اردبیل مستقل از شبکه سراسری نیست و باید در مصرف آن صرفه جویی شود.

ارائه تخفیف برای مشترکان طرح ذخیره عملیاتی

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل تاکید کرد: مصرف برق در چهار حوزه خانگی، اداری، صنعتی و تجاری و کشاورزی است.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی اهمیت ویژه دارد، اضافه کرد: همزمان با سراسر کشور واحدهای صنعتی با مصرف بیش از یک مگا وات و واحدهای کشاورزی در طرح ذخیره عملیاتی شرکت داده می شوند.

علیزاده اضافه کرد: این طرح در سه مرحله اجرا شده و واحد صنعتی و کشاورزی را تشویق به ذخیره انرژی و کاهش مصرف خود می کند.

وی با تاکید به اینکه در مرحله اول عقد قرارداد برای مشارکت در طرح و در مرحله دوم کاهش بار است، اضافه کرد: در هر دو مرحله مشترک برای کاهش مصرف خود با درخواست اداره برق موافقت می کند.

به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در پی این مشارکت در مرحله اول هزینه مصرف در پیک نصف و در مرحله دوم یک چهارم کاهش می یابد.

وی افزود: در مرحله سوم با وجود اعلام آمادگی فرد از کاهش بار مصرفی خودداری می کند که علاوه بر لغو تخفیف جریمه 130 تومانی برای هر کیلووات ساعت مصرف را شامل می شود.

علیزاده تصریح کرد: در بخش کشاورزی نیز در صورتی که مشترک در چهار ساعت پیک بار مصرف از مصرف برق خوداری کند هزینه یک دوره یک ماهه رایگان به وی تعلق خواهد گرفت.

صادرات برق اردبیل بیشتر از واردات است

مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در خصوص وضعیت صادرات و واردات برق استان اضافه کرد: صادرات و واردات متناسب با پیک مصرف در کنار هم انجام می شود.

علیزاده افزود: پیک بار مصرفی کشورهای مختلف متفاوت است و به همین دلیل اردبیل گاهی صادرات برق و گاهی واردات را تجربه می کند.

وی تاکید کرد: با این وجود رقم صادرات همواره بیشتر از واردات است.

قیمت برق افزایش نخواهد یافت

علیزاده در خصوص افزایش احتمالی قیمت برق اضافه کرد: در حال حاضر مصرف کنندگان یک پنجم قیمت تمام شده انرژی را می پردازند.

وی افزود: این در حالی است که مابقی هزینه با یارانه پرداختی دولت تامین می شود.

وی بابیان اینکه دولت گران ترین قیمت برق را برای خود و ادارات در نظر گرفته است، تصریح کرد: این مهم در راستای مدیریت مصرف برق است.

به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق منطقه اردبیل در شش ماهه نخست سال جاری افزایش قیمت برق اعمال نخواهد شد.

وی افزود: افزایش 24 درصدی اعمال شده در بهمن ماه سال گذشته به قوت خود باقی است و برای تمامی حوزه های مصرف به نسبت برابر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: با این وجود در نحوه افزایش قیمت اختلاف نظر هایی وجود داشت که موجب شد تمامی قبض های صادره از 20 بهمن ماه سال گذشته تا 25 فروردین امسال ابطال و مجددا صادر شود.

علیزاده تاکید کرد: اگر مشترک در طول این مدت قبض خود را پرداخت کرده مازاد پرداخت در حساب وی درج شده است.