مراسم توديع و معارفه معاون اول رييس جمهور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين مراسم كه بعدازظهر فردا با حضور رييس جمهور برگزار خواهد شد ، انتظار محافل سياسي براي تعيين تكليف سمت معاون اولي دكتر احمدي نژاد پايان خواهد يافت. چندي است اخباري مبني بر احتمال انتصاب پرويز داوودي به اين سمت شنيده شد.



دكتر داودي متولد 1331 است كه دكتراي اقتصاد خود را در سال 1359 از آمريكا گرفته است.

وي در حال حاضر استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور اقتصادي رييس قوه قضاييه است. وي در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و در سال هاي گذشته نيز مدتي معاون اقتصادي قوه قضاييه بوده است.

گفته مي شود وي از نزديك پرونده هاي فساد مالي را زير نظر داشته و با گلوگاههاي فساد اقتصادي كاملا آشناست. در دوره معاونت وي در وزارت امور اقتصادي و دارايي، پروژه هاي متعددي در زمينه اقتصاد كلان تدوين شده است.