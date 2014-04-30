شورای اسلامی کار بازوی ارتقا بهره وری در واحدهای تولیدی همدان است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد معبودی ظهر چهارشنبه در عیادت از بیماران زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هرساله با همکاری مدیریت درمان و تامین اجتماعی استان همدان از بیماران زیر پوشش تامین اجتماعی عیادت می شود، اظهار داشت: تغییرات کلی و بهبود امکانات و تجهیزات بیانگر مدیریت صحیح در بیمارستان آتیه است.

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه در سیاست های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر توسعه کمی و کیفی بیمه و درمان تاکید شده است، بیان کرد: این ابلاغه بر این تاکید دارد که درمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان و کارگران اختصاص دارد و دولت نمی تواند از منابع درمان سازمان به بیمه شدگان در بخش های دیگر استفاده کند.

معبودی با اشاره به اهمیت و نقش ویژه تشکل های کارگری، ابراز داشت: شورای اسلامی کار بازوان مدیریت، عامل همبستگی، وحدت و ارتقا بهره وری در واحد های تولیدی است که با تعامل می توانند به اهداف پیش رو دست یابند و خواستار تشکیل شورا شوند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان نیز با بیان اینکه 70 هزار نفر بیمه شده زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: این 70 هزار نفر 40 درصد جمعیت استان همدان را شامل می شود که از این تعداد 22 هزار و 842 نفر بیمه شده اصلی و باقی مانده افراد تحت تکفل بیمه شدگان اصلی هستند.

علیرضا صفری با بیان اینکه ادغام درمان با بیمه سلامت دغدغه اصلی همه بیمه شدگان و مسئولان دی ربط است، ادامه داد: نخستین مشکل در بیمه مسئله دفترچه بیمه است.

استان همدان رتبه 21 کشور را در ارائه خدمات به بیمه شدگان دارد

وی با بیان اینکه بیماران بیمارستان را متعلق به خود می دانند چراکه بیمارستان از درآمد بیمه شدگان تاسیس شده و سازمان به صورت یکپارچه در خدمت مردم است، بیان کرد: سطح بندی خدمات براساس بیمه شدگان و بودجه هر استان تعیین می شود که استان همدان با داشتن رتبه 21 جزو رتبه های پایین در کشور است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان 80 درصد بیمه شدگان براساس حداقل حقوق حق بیمه واریز می کنند، عنوان کرد: صنعتی نبودن استان همدان از دیگر مشکلاتی است که سبب حداقل پرداختی مبلغ بیمه شده و کمبود بیمه موجب کاهش خدمات به بیمه شدگان می شود.

صفری با بیان اینکه سال گذشته تخت های فعال بیمارستان ها از 231 تخت به 276 تخت افزایش یافته است، ادامه داد: ضریب اشغال تخت در استان همدان 75 درصد است که در حد نرمال کشوری قرار دارد.

وی با بیان اینکه استفاده بیماران از بخش های مختلف از جمله عمل جراحی، بستری، پزشک عمومی، متخصص و غیره بین سه تا پنج درصد در سال گذشته رشد داشته است، بیان کرد: متخصص زنان با اجرای طرح مقیم به صورت 24 ساعته در بیمارستان مشغول به کار هستند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان با بیان اینکه تاکنون در راستای کارهای عمرانی یک و نیم میلیارد تومان هزینه شده است، اظهار داشت: امسال سه میلیارد تومان برای بازسازی و طرح های عمرانی تخصیص داده شده و خرید ساختمان اسناد پزشکی نیز در دستور کار سازمان است.