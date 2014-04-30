پیشرفت و توسعه کشور مرهون تلاش کارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه کرج پیش از ظهر چهارشنبه به مناسبت روز کارگر در جمع تعدادی از کارگران شهرستان کرج با بیان این مطلب افزود: انقلاب اسلامی با ایثار و مبارزه ملت ایران علیه رژیم طاغوت و با رهبری مرجعیت معظم شیعه به ویژه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تحقق پیدا کرد.



محمد تقی ایرانی در ادامه تصریح کرد: ملت ایران اسلامی با هدایت های امام خمینی(ره) در مقابل رژیم طاغوت ایستادند و با اراده قوی انقلاب کردند.

وی افزود: آمریکا و کشورهای غربی از نخستین روزهای انقلاب با اجرای توطئه‌ها قصد مخالفت با ملت ایران را داشتند.



ایرانی تاکید کرد: ترور بزرگان در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی، تحمیل 8 سال جنگ، تلاش برای ایجاد تفرقه در داخل ایران اسلامی، تحریم‌های اقتصادی همه و همه از سوی دشمنان اسلام و برای مأیوس کردن مردم ایران و دست برداشتن از آرمان‌های اسلام و انقلاب بود.



این مسئول خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند و عزمی راسخ مردم ایران اسلامی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی ایران حفاظت و پاسداری کردند و در همه حوزه‌ها به ویژه صنعتی و کشاورزی تلاش های جهادگونه ای انجام شد چرا که ایران پیش از انقلاب نیاز خود را از طریق فروش نفت می‌کرد و ساده‌ترین کالاها از خارج وارد می‌شد.

مشکلات اقتصادی اقشار کم درآمد به ویژه کارگران را با سختی های زیادی مواجه کرده است

فرماندار ویژه کرج بیان کرد: دست یافتن به چنین موفقیت هایی مرهون هدایت‌های مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تلاش جوانان نخبه و دانشمند و ایثار و فداکاری اکثریت ملت ایران است.



ایرانی یادآور شد: موفقیت‌ها و دستاوردهای سالهای اخیر و در کنار این موفقیت ها مشکلات اقتصادی بر کسی پوشیده نیست مشکلات اقتصادی اقشار کم‌ درآمد به ویژه کارگران را با سختی‌های زیادی رو به رو کرده است.



فرماندار ویژه کرج با اشاره به سختی های که قشر کارگر متحمل شده اند، اظهار داشت: کارگران ایران اسلامی به عهدی که با شهدا، امام شهیدان و در حال حاضر با رهبر معظم انقلاب بسته‌اند، پایبند هستند و در صف نخست دفاع از اصول و ارزش‌های اسلام و انقلاب قرار دارند.



وی اضافه کرد: کارگران ایران اسلامی شریف‌ترین اقشار جامعه هستند که با کم‌ترین امکانات از هیچ تلاشی برای توسعه، آبادانی و پیشرفت کشور دریغ نمی کنند و توسعه و آبادانی مرهون تلاش کارگران است.

ایرانی در پایان گفت: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در شهرستان کرج مانند مدیران ارشد دولت تدبیر و امید به ویژه رئیس جمهوری، اعضای کابینه و استاندار البرز خود را خادم همه مردم از جمله کارگران می‌دانند و از هیچ تلاشی برای خدمت به آنها فرو گذار نخواهند بود.



