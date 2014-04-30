به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت الله شیخ مسلم ملکوتی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور شخصیت های استانی و کشوری و آحاد مردم تبریز در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

آیت‌الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان و امام جمعه تبریز، سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار کریمیان فرمانده کل سپاه عاشورا و محمد اسماعیل سعیدی و رضا رحمانی نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی از جمله شخصیت های استانی و کشوری بودند که در کنار طلاب و روحانیون حوزه علمیه تبریز و اقشار مختلف مردم در مراسم بزرگداشت آیت الله ملکوتی حاضر بودند.

حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی شهیدی، معاون رئیس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز که برای منظور معارفه مدیرکل بنیاد شهید استان آذربایجان شرقی به این استان سفرکرده، در این مراسم شرکت کرد.

پیش از این نیز آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و اسماعیل جبارزاده استاندار این استان با صدور بیانیه ای مشترک، روز چهارشنبه را به مناسبت در گذشت امام جمعه پیشین تبریز، در آذربایجان شرقی عزای عمومی اعلام کرده بودند.

آیت الله شیخ مسلم ملکوتی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه سابق تبریز بود که هفته گذشته در سن 93 سالگی بدلیل عارضه ریوی در تهران دار فانی را وداع گفت.