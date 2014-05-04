محمد حسن زدا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هر لحظه ای که دولت بودجه مورد نیاز افزایش مرخصی زایمان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند از یک ساعت بعد نسبت به اجرای این قانون اقدام خواهیم کرد.

وی گفت: به منظور اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان تمامی اقدامات و برنامه ریزی های لازم در سازمان تامین اجتماعی و شعب زیرمجموعه آن انجام شده و آمادگی کامل برای اجرای آن وجود دارد.

وی از طراحی نرم افزار ویژه ای برای اعمال افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: نرم افزار این قانون آماده است و از هر لحظه ای که بودجه را به ما پرداخت کنند از ساعت بعد آ مادگی اجرای آن را داریم.

زدا همچنین در خصوص بیمه دختران بالای 18 سال بیمه شده اصلی گفت: دستورالعملی در خصوص اینکه دختران مجرد 18 سال به بالا دیگر تحت پوشش بیمه شده اصلی قرار ندارند صادر نشده و این افراد تا زمانی که ازدواج نکرده اند و همچنین در صورت نیازمند بودن تحت پوشش بیمه شده اصلی قرار داشته و می توانند از مزایای حقوق بیمه شده بهره مند شوند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد اجرای بیمه زنان خانه دار نیز در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در مورد اجرایی شدن این قانون نیز تا کنون اعتباری به ما تخصیص داده نشده است و در این مورد نیز در صورت دریافت اعتبارات لازم آمادگی اجرای آن در شعب تامین اجتماعی وجود دارد.

زدا با اشاره به اینکه از سوی مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی دستورالعمل جدیدی صادر نشده است گفت: در حال حاضر کارگران ساختمانی که در سال های گذشته بیمه شده اند همچنان تحت پوشش هستند اما فرد جدیدی با توجه به این که مجلس هنوز تکلیف کارگران ساختمانی را در سال جاری مشخص نکرده و مصوبه این نیز در این مورد صادر نشده است تحت پوشش قرار نخواهد گرفت.