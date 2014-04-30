نيمي از مصدومان حادثه آزادگان تا هفته آينده ترخیص مي شوند 

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر رحمت اله حافظی شب گذشته بنا به دستور رئیس شورای شهر تهران از مصدومان بستری شده حادثه واژگونی اتوبوس شرکت واحد، عیادت کرد تا از نزدیک وضعیت جسمی این افراد مورد بررسی قرار گیرد.

وی گفت: اتوبوس در زمان واژگونی 32 سرنشین داشت که متاسفانه 8 نفر از این عزیزان جان خود را از دست دادند. 13 نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند و 11 نفر به دلیل شدت جراحات در سه بیمارستان مدائن، آتیه و یاس سفید بستری شدند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه 9 نفر از این مصدومان در بیمارستان مدائن بستری هستند، تصریح کرد: شرکت شهرسالم از همان ابتدا حادثه موضوع را به خوبی مدیریت کرده و رسیدگی مناسبی از مصدومان به عمل آمده است. البته تیم پزشکی بیمارستان مدائن بخوبی به مصدومان رسیدگی کرده است که جای تشکر از مسئولان بیمارستان وجود دارد.

حافظی با اشاره به اینکه وضعیت عمومی تمامی مصدومان تثبت شده است، اظهار کرد: موضوعی که سلامت مصدومان را تهدید کند وجود ندارد و نیمی از این افراد در هفته آینده ترخیص می شوند اما وضعیت دو نفر از مصدومان وخیم است. باید منتظر بمانیم تا وضعیت عمومی آنها تثبیت شود تا ادامه مداوا آغاز شود.

وی با بیان اینکه در این حادثه دختر جوان 27 ساله ای که در هم اکنون در بیمارستان یاس سفید بستری است، شدیدا دچار مصدومیت شده است، تصریح کرد: این فرد دچار شکستگی فک بالا، کره چشم راست و دو دست شده است همچنین به دلیل ساییدگی بر روی زمین یکی از گوش های خود را از دست داده است. منتظر تثبت وضعیت عمومی هستیم تا برای ادامه درمان به مراکز درمانی دیگری منتقل شود.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر مصدومان حادثه مشکل خاصی ندارند، گفت: برای بیمارانی که به صورت سرپایی درمان شده نیز دستور اعزام مشاور بالینی به منازل آنها صادر شده است تا با هماهنگی قبلی به منازل مصدومان بروند. مداوای روحی این افراد باید کامل صورت گیرد.

حافظی گفت: شرح این عیادت به صورت مکتبوب برای رئیس شورای شهر تهران ارسال شد.