هشت هزار دانش آموز از خدمات فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمانی ظهر چهارشنبه در همایش علمی دانشجویان و طلاب علوم دینی ابراز داشت: همچنین حدود هزار و 962 دانشجو و 81 نفر در مقاطع مختلف نیز از خدمات فرهنگی استفاده می کنند که 68 این دانشجویان را دختران تشکیل می دهند و 49 درصد پسران هستند.

وی با بیان اینکه امسال به سال اقتصاد و فرهنگ نامیده شده است، اظهار داشت: دانشگاه نهادی است که قادر است با تقویت شاخص های مثبت به شکل دهی و نظام دهی فرهنگ عمومی بپردازد و با هنجارهای غلط مبارزه کند.

زمانی افزود: نقش دانشگاه ها در شکل دهی افکار عمومی بسیار تاثیر گذار و می تواند با مطالعات و پژوهش هایی که انجام دهد می تواند مرجع فکری برای مدیران ایجاد کنند .

وی عنوان داشت: اسراف، تنبلی اجتماعی ، بی حوصلگی و هیجانی بودن از جمله عادات منفی است که در شاخص های والای دینی در آن مجالی وجود ندارد و متاسفانه در زندگی روزمره امروزه شاهد برخی از ناهنجاری ها هستیم و همه وظیفه داریم در اندیشه درمان این رفتارهای غلط برآییم.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد استان با بیان اینکه دانشگاه می تواند در ظرفیت های فرهنگی کمک کننده باشد، تصریح کرد: جوانان می توانند از لحاظ علمی و فرهنگی دانشگاه ها را به سمت تولید علم و نهضت نرم افزاری هدایت کنند.

وی با اشاره به موضوعات این همایش اظهار داشت: شناسایی آسیب های موجود در سبک زندگی خانواده ، تاخیر در امر ازدواج و حقوق و تکالیف متقابل ازدواج از جمله موضوعات برگزاری این همایش است.

زمانی ادامه داد: حدود 82 به دبیر خانه فرستاده شده است که از این بین 10 مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند.