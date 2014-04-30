1811 هکتار زمین صنعتی در همدان وجود دارد/ نیروهای انسانی فن آور ناشناخته مانده اند

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان گردان ظهر چهارشنبه در نشستی با صنعتگران استان همدان اظهار داشت: مجموع وسعت شهرک های صنعتی استان همدان 19 هزار و 491 هکتار است و هزار و 811 هکتار زمین صنعتی در اختیار استان همدان قرار دارد.

وی با بیان اینکه 28 ناحیه صنعتی در استان همدان وجود دارد، افزود: حدود 20 ناحیه صنعتی در استان همدان در حال بهره برداری است و هشت ناحیه نیز در حال تملک قرار دارد و طی سالجاری سه ناحیه به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه کارهای مثبتی در حوزه زیر بنایی در استان همدان انجام شده است، ابراز داشت: با توجه به همه مشکلات و مسائلی که در صنعت وجود دارد تعامل خوبی بین صنعتگران همدانی وجود دارد.

بخش صنعت به طور مستقیم مسئول تولید اشتغال در جامعه نیست

رئیس اداره صنعت و معدن استان همدان نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه موفقیت های جدیدی در عرصه صنعت در کشور اتفاق افتاده و در حال حاضر با تاسیس شرکت احداث صنعت تولید سیمان در کشور به 70 میلیون تن رسیده است.

علیرضا سیاری با بیان اینکه در تولید خودرو نیز در کشور پیشرفت های خوبی صورت گرفته است، بیان داشت: روند تعدیل نیرو در کشور متوقف شده و به سمت بازگشت نیرو حرکت کردیم و باید گفت که تولید اشتغال از محصولات ثانویه صنعت است.

وی با تاکید بر اینکه بخش صنعت به طور مستقیم مسئول تولید اشتغال در جامعه نیست، عنوان داشت: صنعت مسئول تولید ارزش افزوده در کشور است و امیدواریم که با حل مشکلات اساسی در بخش صنعت ظرفیت واحدهای تولیدی را افزایش دهیم.

نبود مدیریت انسانی از مشکلات اصلی در کشور است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: در حال حاضر 900 شهرک صنعتی در کشور فعال است که اگر برنامه ریزی درستی انجام شود این شهرک ها توانمندی بالایی در عرصه تولید در کشور دارند.

ابراهیم کارخانه با بیان اینکه متاسفانه در کشور مدیریت انسانی وجود ندارد، افزود: در همه شهر ها نیروی انسانی فن آور وجود دارد اما ناشناخته هستند چرا که مدیریت انسانی وجود ندارد و اگر اینها شناسایی شوند تحول عظیمی در کشور به وجود می آید.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در کشور مسئله ارتباط دانشگاه و صنعت در حد یک شعار باقی مانده درحالیکه فارغ التحصیلان دانشگاهی می توانند پل ارتباطی لازم بین دانشگاه و صنعت باشند

کارخانه با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های دانشگاه برای توانمندسازی بخش خصوصی استفاده کرد، بیان داشت: با به کارگیری فارغ التحصیلان در صنعت می توان هزاران صنعت در کشور راه اندازی کرد.