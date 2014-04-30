50 هکتار زمین در شهرکهای صنعتی قزوین به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالقهار ناصحی در این باره اظهارداشت: شرکت شهرک های صنعتی با ایجاد زیرساخت های لازم زمین مورد نیاز سرمایه گذاران را برای ساخت واحدهای تولیدی آماده و طی قراردادهای تیپ زمین مورد نیاز برای ساخت واحد صنعتی به آنان واگذار می کند.

وی، از واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در اکثر شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تاكنون 820 هكتار زمين به سرمايه گذاران بخش صنعت در شهرك هاي صنعتي استان قزوين واگذار شده است که با هدف گذاری در سالجاری بالغ بر 50 هکتار به سرمایه گذاران واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین، تملک زمین و آغاز اجرای عملیات اجرایی شهرک صنعتی قزوین را از برنامه های مهم این شرکت در سالجاری برشمرد و بیان کرد: مساحت در نظر گرفته شده برای این شهرک حدود 100 هکتار است.

این مسئول، توسعه پست برق شهرک صنعتی کاسپین و اجرای گازرسانی به شهرکهای صنعتی خرمدشت ، حکیمیه و شال و ناحیه صنعتی اسفرورین را نیز از برنامه های این شرکت برای سال جاری عنوان کرد و گفت: آسفالت معابر و خیابان های شهرک صنعتی آبیک و آغاز احداث تصفیه خانه شهرک آراسنج نیز از اهم این برنامه ها است.

وی یادآورشد: هم اکنون نزدیک به 600 واحد تولیدی در نواحی و شهرک های صنعتی استان قزوین مشغول به فعالیت هستند، و بالغ بر 500 واحد نیز مراحل مختلف ساخت و ساز را پشت سر می گذارند.

برگزاری مسابقه سراسری طراحی بسته بندی در تیرماه امسال

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین از برگزاری مسابقه سراسری طراحی بسته بندی در تیرماه امسال همزمان با هفته صنعت و معدن خبر داد.

عبدالقهار ناصحی در جلسه کمیته راهبری خوشه بسته بندی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقه سراسری طراحی بسته بندی در قزوین گفت: شناسایی نقاط ضعف و بهره گیری از طراحان متخصص در حوزه بسته بندی از مهم ترین اولویت های ما در برگزاری این مسابقه است.

وی افزود: یکی از بزرگ ترن مشکلاتی که در بخش تولید داریم این است که به دلیل نقاط ضعفی که در بحث بسته بندی وجود دارد، نتوانسته ایم در بازارهای جهانی و در حوزه صادرات آن گونه که باید وارد شویم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین اضافه کرد: فارغ التحصیلان بسیاری در رشته گرافیک وجود دارد که ما در حوزه صنعت از ظرفیت آنها استفاده نکرده ایم و با برگزاری این مسابقه درصدد هستیم از توان آنها استفاده کنیم تا به توسعه بازار کمک کنیم.

ناصحی با اشاره به این که 280 واحد صنعتی در استان به طور مستقیم مواد لازم در بسته بندی را تولید می کنند،گفت:اگرچه استان قزوین یک درصد مساحت کشور است ولیکن حدود ده درصد ظرفیت مواد بسته بندی در استان مستقر است که این ظرفیت بسیار مناسبی را شامل می شود.

وی با اعلام اینکه فراخوان مسابقه ملی طراحی بسته بندی از خرداد ماه امسال اطلاع رسانی خواهد شد،بیان کرد:با توجه به برگزاری جلساتی که تاکنون در شهرکهای صنعتی کشور و با همکاری سازمان توسعه تجارت صورت گرفته ،مقدمات کار فراهم است.

این مسئول افزود : همه تلاش ما این است که نتایج مسابقه سراسری طراحی بسته بندی در چهارم تیرماه امسال همزمان با هفته صنعت اعلام شود و پیش بینی می کنیم یکصد نفر از طراحان ملی در این فراخوان شرکت نمایند.

ناصحی با اشاره به تولید محصولات استراتژیک از جمله کشمش، پسته و تولید شیرینی سنتی در قزوین اعلام کرد: با توجه به طراحی بسته بندی این محصولات در اولویت ما قرار دارد تا این محصولات را جهانی کنیم.

صنعت بسته بندی اهمیت ویژه ای در فروش محصول به ویژه صادرات به کشورهای صنعتی دارد که در همین زیمنه استان قزوین تمرکز ویژه ای بر روی این صنعت دارد و در این رابطه حوزه های محتلف با ایجاد شبکه مجازی در حال همیاری جهت توسعه هستند.