مکزیک آماده خواهرخواندگی قزوین با یکی از شهرهای خود است

به گزارش خبرنگار مهر، سفير مكزيک در ايران روز چهارشنبه با منوچهر حبيبي معاون امور عمراني استاندار قزوين دیدار و گفتگو کرد.

اولیسیس کانچولاگوتینرز در این دیدار که دراستانداری برگزار شد اظهارداشت: دو كشور ايران و مكزيك از سوابق تاريخي و فرهنگي بسیار خوبی برخوردارند كه اين سوابق طولاني می تواند زمينه مشتركی برای معرفی تاريخ و فرهنگ اين دو كشور باشد که امیدواریم با سفرهای اقتصادی و سیاسی بتوانیم این روابط را توسعه بخشیم.

وي افزود: بين دوكشور مكزيك و ايران بيش از50 سال روابط سياسي برقرار است و امسال، مراسم پنجاهمین سالگرد اين مناسبات مشترک را جشن خواهیم گرفت که این روند می تواند گسترش مناسبات فرهنگي، تجاري و سياسي بين دو كشور را بدنبال داشته باشد.

سفير مكزيک در ايران تصریح کرد: مكزيك از جمله كشورهايي است كه بيشتر حجم تجارت خود را با كشورهاي آمريكاي لاتين و اتحاديه اروپا دارد و هم اكنون محصولات خود را به 44 كشور دنيا صادر مي کند که این ظرفیت می تواند برای بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گیرد.

وي يادآورشد: مكزيك با داشتن 140 ميليون نفر جمعيت و دو ميليون و400 هزار مترمربع مساحت، از نظر اقتصادي رتبه 12 جهانی را به خود اختصاص داده است که این قابلیت برای کشور ایران می تواند حائز اهمیت باشد.

سفیر مکزیک در ایران بیان کرد: در كميسيون مشتركي كه در ماه ژوئن در تهران برگزار می شود علاوه بر سفر هيئت های سياسي مكزيك به تهران حداقل يك هيئت تجاری و اقتصادی نيز به ايران سفر مي كنند كه تلاش خواهیم کردر اين سفر زمينه همکاری مشترك در محورهای تجاری و اقتصادی با همتايان ايرانی و بويژه بازرگانان استان قزوين فراهم شود.

وي در پايان براي خواهر خواندگي قزوين با يكي از شهرهاي مكزيك اعلام آمادگي و از آن استقبال كرد.

در ابتداي اين ديدار منوچهر حبيبي معاون امور عمراني استاندار گزارشي از توانمندي ها و قابليت هاي استان قزوين در محورهاي مختلف ارائه كرد.

منوچهر حبیبی در این دیدار از توسعه مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي دو كشور ايران و مكزيك خبر داد.

معاون هماهنگي امور عمراني استانداري قزوين بیان کرد: سياست مديران و مسئولان ارشد كشور و استان بر جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و اجرای اصل 44 قانون اساسي و سياستهاي ابلاغی از سوی رهبری است.

این مسئول از آمادگي استان قزوين براي توسعه و گسترش همكاري هاي اقتصادي، فرهنگي و علمي با كشور مكزيك خبرداد تصریح کرد: اميدواریم در آينده نزديك با تشكيل هيئت های تجاری و فرهنگی، زمينه همكاری و فعاليت های مشترك بیشتر بین طرفین فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به قابليت ها و توانمندی های استان اظهارداشت: استان قزوين با جمعيتی بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر، يك درصد از مساحت كشور را به خود اختصاص داده اما در بسياري از محورها نقش موثر و كليدی در سطوح ملی ايفا می كند.

وی افزود: قزوين از نظر موقعيت جغرافيايی در مسير تردد و محورهای مواصلاتی 12 استان كشور قرار دارد و چهار درصد از محصولات زراعی و باغی كشور در قزوين توليد می شود.

معاون هماهنگی عمرانی استاندار اظهارداشت: قزوين در ردیف پنج استان اول صنعتی كشور قرار دارد و بيش از سه هزار واحد صنعتی در استان فعال هستند و درتوليدمحصولاتی چون مواد شوينده، كاشی و سراميك، شيشه، محصولات شيميايی و صنعت فولاد جايگاه ويژه ای را در سطوح ملی و منطقه ای دارد.

وي افزود: هم اكنون 140 هزار دانشجو در دانشگاههای استان و بيش از 1500 دانشجوی خارجی در دانشگاه بين المللی امام خميني (ره) در حال تحصيل هستند.