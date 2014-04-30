در عملیات ارتش افغانستان 60 طالبان کشته شدند/ کشته شدن 5 شبه نظامی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در عملیاتی که به صورت مشترک توسط ارتش افغانستان و نظامیان ناتو در مناطق مرزی جنوب شرق این کشور برگزار شد، دست کم 60 شبه نظامی کشته شدند. منابع اطلاعاتی افغان با اعلام این مطلب از انجام عملیات مذکور در پاسخ به حمله شبه نظامیان خبر دادند.

بر این اساس حدود 300 شبه نظامی وابسته به گروه حقانی به یک پایگاه نظامی در منطقه زیروک واقع در ولایت پکتیکا حمله کردند که این حمله با اقدام متقابل ارتش افغانستان روبرو شد.

خبرگزاری فرانسه نیز از کشته شدن 5 شبه نظامی در انفجار یک بمب کنار جاده ای در شمال غرب پاکستان خبر داد. در این انفجار "امیر حمزه" از رهبران گروهی از شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی و 4 نفر از افراد وی کشته شده اند.

بر این اساس بمب گذاری توسط یکی از گروه های رقیب در مناطق قبیله نشین پاکستان انجام گرفته است. یک مقام امنیتی محلی با اعلام این خبر گفت این انفجار در مسیر خودروی حامل امیر حمزه و افرادش در منطقه دورافتاده شاکتوی واقع در ایالت وزیرستان جنوبی رخ داده و به کشته شدن وی و چهار نفر دیگر منجر شده است.

خشونت بین گروه های شبه نظامی ساجنا و محسود که هر دو وابسته به گروه تحریک طالبان هستند اوایل این ماه و پس از آن آغاز شد که با کشته شدن "حکیم الله محسود" شورای حاکم این گروه با انتخاب ساجنا، یکی از فرماندهان بلندپایه شورشی برای هدایت آن مخالفت کرد.