حداکثر تعامل در بین اعضای شورای شهر تبریز حاکم است / ضرورت کاهش بروکراسی اداری

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه روند سرمایه گذاری برای شهر تبریز باید تسریع شود ، گفت : باید علاوه بر افزایش سهم سرمایه گذار ، بروکراسی اداری را نیز برای این افراد به حداقل برسانیم تا سرمایه گذاران به جای اینکه جذب شهرهای دیگر شوند، در شهر تبریز به سرمایه گذاری بپردازند.

وی ادامه داد : نتیجه مناسب سرمایه گذاری در تبریز را می توان در پروژه لاله پارک مشاهده کرد که هم اکنون هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و با افزایش میزان سرمایه گذاری ها می توان توقع کاهش بیکاری جوانان را داشت.

دبیری با اشاره به اینکه برخی اختلاف نظرها در سطح شورا مشاهده می شود ، گفت : در شورا اختلاف نظرهایی وجود دارد که این امر طبیعی است اما تمامی ما سعی بر این داریم که حداکثر تعامل را با یکدیگر داشته باشیم و به دنبال سهم خواهی خود نبوده و با اتحاد و همدلی رو به سوی آینده داریم.

وی افزود : متاسفانه برخی طرح ها در شهر تبریز بدون کارشناسی به مرحله اجرا در می آیند که این امر خطر بزرگی برای شهر محسوب می شود که باید در اجرای و تصویب این طرح ها نظارت کافی را داشته باشیم.

رئیس شورای شهر تبریز همچنین با اشاره به وضعیت تیم فوتبال شهرداری تبریز گفت : در صورتی که شهرداری به دسته یک صعود کند، با مشکل بودجه روبرو خواهیم بود زیرا بودجه سازمان ورزش در سال گذشته 15 میلیارد بوده که پنج میلیارد درآمد خود سازمان و 10 میلیون کمک شهرداری بود اما این میزان در سال جدید به 13 میلیارد کاهش یافته زیرا کمک شهرداری به این سازمان هشت میلیون شده است.

دبیری در ادامه در خصوص نرخ تاکسی و اتوبوس در شهر تبریز نیز گفت : اخیرا پیشنهادی از سوی سازمان تاکسیرانی مبنی بر افزایش نرخ تاکسی به شورا آمد اما اعضا با این طرح مخالفت کردند تا اینکه دولت قیمت حامل های انرژی را مشخص بکند تا در این خصوص تصمیم گیری شود.

وی افزود : وضع برخی اتوبوس ها مناسب نیستند، اما به دلیل کمبود منابع مالی نمی توانیم به فکر افزودن تعداد زیادی اتوبوس به ناوگان حمل و نقل باشیم زیرا قیمت هر اتوبوس 600 میلیون تمام می شود که تامین چندین اتوبوس با این قیمت ناممکن به نظر می رسد.