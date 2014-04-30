کارگر بسیجی پیشتاز عرصه حماسه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی محسن منتشلو اظهار داشت: نامگذاری سال ۹۳ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" تلاش و جدیت مردم و مسئولان را در عرصه کار و تولید می طلبد و از آنجایی که بسیج کارگری معنایی جز کار و تلاش با رویکرد جهادی ندارد، نقش این قشر در تحقق سال پررنگ تر از هر سازمان و ارگانی تر می شود.

وی افزود: کارگران پیشکسوت که چندین سال پیش در جنگ سخت هشت سال دفاع مقدس حماسه ها خلق کرده و مجاهدت کردند، امروز هم می توانند دلاوران عرصه کار و تولید باشند و در جنگ اقتصادی گوی سبقت را از همگان بربایند.

اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی رایحه عفاف در سنندج اعلام شد

معاون امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی رایحه عفاف در سنندج را اعلام کرد.

حجت ‌الاسلام شاه علی رستمی بیان کرد: برندگان مسابقه کتابخوانی رایحه عفاف که به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) تا میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد، اعلام و معرفی شدند.

وی یادآور شد: اسامی این برندگان شامل "طاهره حیدری"، "فریبا مرادی"، "مینا احمدی"، "سمیه تاج الدینی"، "روزیتا فرهتاج"، "الهام حاجی صحنه"، "نسرین سرفرازی"، "سیده مطهره موسوی زاده"، "ناهید حیدری"، "ستایش کریمی"، "رزیتا غلامی"، "پروین علی ویسی"، "فاطمه حاج علی ویسی"، "فاطمه حاجعلی پور" و "سلیم شاهبی" است.

معاون امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اسامی ادامه داد: این مسابقه به منظور ترویج فرهنگ حجاب و عفاف میان خانواده های کردستانی برگزار شد و در پایان به برندگان جوایزی نقدی اهدا شد.

آثار شهید مطهری در احیای فکر دینی اصیل و منطبق با نیاز روز جامعه مؤثر بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج گفت: آثار شهید مطهری در احیای فکری دینی اصیل و منطبق با نیاز روز جامعه مؤثر است.

حجت ‌الاسلام علی محسن منتشلو ضمن گرامیداشت یاد و خاطره معلم و متفکر شهید استاد مرتضی مطهری، هفته گرامیداشت مقام معلم را به یاد آن آموزگار مطهر، به همه معلمان وآموزگاران و استادان علم واخلاق تبریک و تهنیت گفت.

وی استاد مطهری را در روشنگری اقشار باسواد به ‌ویژه قشر فرهنگی جامعه و آثار عمیق شهید رادر احیای فکر دینی اصیل و بی پیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما بسیار مؤثر دانست.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج افزود: نقش کلیدی معلمان به‌ عنوان مجریان آموزش عمومی و الگوهای اولیه دانش آموزان بسیار مهم جلوه می‌ کند چرا که معلمان جامعه، انسان سازان نسل بعدی ‌اند، لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمینی (ره) همچون نقش انبیا برای مردم است.

حجت ‌الاسلام منتشلو بیان کرد: در این تعریف شهید مرتضی مطهری یکی از آن معلمان راستین که اولاً با نگاه ترکیبی به همه معارف بشری نظر می ‌کند و ثانیا تمامی تلاشهای علمی وعملی را مقدمه ای برای عبادت می داند و در این راه به مرحله سوم دینداری راه می یابد و با شهادت، عبادت عملی و علمی خود را کامل می سازد.