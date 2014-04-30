فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب به مناسبت دهم اردیبهشت ماه، روز ملی "خلیج فارس" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب تمام دنیای استکبار در مقابل این نظام نوپا و مردمی قرار گرفتند و با علم کردن رژیم بعث صدام می خواستند که ریشه های این نظام الهی را بخشکانند که به حمد خداوند و ایثارگری های جوانان رشید این مملکت، معادلات این کوردلان بالعکس شد.

کرم محمدی با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس، نبرد اسلام با جهان کفر بود، گفت: تمام دنیا صدام معلون را به آخرین سلاحهای مدرن و امکانات مالی و لجستیکی مجهز کردند و وی نیز قول داد که در کمترین زمان ممکن خود را به تهران برساند و انقلاب را ساقط کند، ولی امروز خود ساقط شده تاریخ لقب گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جوانان این مملکت، خون و پوستشان مملو غیرت است، تاکید کرد: امروز جوان ایرانی در حال فتح یکایک قله های افتخار و سربلندی در دنیاست. این جوانان امروز رتبه های عالی علمی و فرهنگی دنیا را در اختیار دارند که این مایه مباهات ماست.

فرماندار اسلام آبادغرب با تقدیر از نام گذاری دهم اردیبهشت ماه بنام روز ملی خلیج فارس، تاکید کرد: خلیج فارس در حساس ترین نقطه کره خاکی قرار گرفته است و بسیاری از کشورهای جهان در افسوس داشتن آن هستند، ولی اقتدار و توان ایران اسلامی حتی اجازه عرض اندام به این کشورها را نمی دهد.

وی به تلاش برخی از کشورهای منطقه برای تغییر نام خلیج فارس اشاره کرد و گفت: تلاش کشورهای مرتجع منطقه برای تغییر نام خلیج فارس نشان از ضعف فرهنگی و وجودی آنان دارد.

محمدی اظهار داشت: زیبایی و نیلگونی خلیج فارس به ایرانی بودنش است، این گسترده آبی جایگاه رشادتها و ایثارگریهای دریادلان این زاد بوم در هشت سال دفاع مقدس است.