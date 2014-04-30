۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۳۶

محمدی در گفتگو با مهر:

زیبایی و نیلگونی خلیج فارس به ایرانی بودنش است

اسلام آبادغرب ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب گفت: زیبایی و نیلگونی خلیج فارس به ایرانی بودنش است، این گسترده آبی جایگاه رشادتها و ایثارگریهای دریادلان این زاد بوم در هشت سال دفاع مقدس است.

فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب به مناسبت دهم اردیبهشت ماه، روز ملی "خلیج فارس" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب تمام دنیای استکبار در مقابل این نظام نوپا و مردمی قرار گرفتند و با علم کردن رژیم بعث صدام می خواستند که ریشه های این نظام الهی را بخشکانند که به حمد خداوند و ایثارگری های جوانان رشید این مملکت، معادلات این کوردلان بالعکس شد.

کرم محمدی با اشاره به اینکه هشت سال دفاع مقدس، نبرد اسلام با جهان کفر بود، گفت: تمام دنیا صدام معلون را به آخرین سلاحهای مدرن و امکانات مالی و لجستیکی مجهز کردند و وی نیز قول داد که در کمترین زمان ممکن خود را به تهران برساند و انقلاب را ساقط کند، ولی امروز خود ساقط شده تاریخ لقب گرفته است.

وی با اشاره به اینکه جوانان این مملکت، خون و پوستشان مملو غیرت است، تاکید کرد: امروز جوان ایرانی در حال فتح یکایک قله های افتخار و سربلندی در دنیاست. این جوانان امروز رتبه های عالی علمی و فرهنگی دنیا را در اختیار دارند که این مایه مباهات ماست.

فرماندار اسلام آبادغرب با تقدیر از نام گذاری دهم اردیبهشت ماه بنام روز ملی خلیج فارس، تاکید کرد: خلیج فارس در حساس ترین نقطه کره خاکی قرار گرفته است و بسیاری از کشورهای جهان در افسوس داشتن آن هستند، ولی اقتدار و توان ایران اسلامی حتی اجازه عرض اندام به این کشورها را نمی دهد.

وی به تلاش برخی از کشورهای منطقه برای تغییر نام خلیج فارس اشاره کرد و گفت: تلاش کشورهای مرتجع منطقه برای تغییر نام خلیج فارس نشان از ضعف فرهنگی و وجودی آنان دارد.

