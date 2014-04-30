۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۹

محمدیان:

مراکز نیکوکاری محله باید به پیشانی کمیته امداد امام خمینی تبدیل شوند

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور گفت: مراکز نیکوکاری محله باید به پیشانی کمیته امداد تبدیل و مرکز اصلی مراجعه نیازمندان و خیران باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین مرکز نیکوکاری محله در مسجد صاحب‌الزمان(عج) شهدای نیشابور، اظهار کرد: باید مراکز نیکوکاری با توجه به جمعیت شهرستان افزایش یابد و در تمامی محلات گسترش یابد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور افزود: باید کارکرد فعالیت‌های اجتماعی مساجد بسیار گسترده‌تر شود زیرا در صدر اسلام محور اصلی برنامه‌ها مساجد بوده‌اند.

محمدیان گفت: شناسایی نیازمندان محله و خیران و نیکوکاران محله با هدف رفع مشکلات نیازمندان وظیفه اصلی مراکز  نیکوکاری محله است.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین اصناف و کمیته امداد خبر داد و افزود: این تفاهم‌نامه در 12 موضوع تنظیم و تصویب شده است که مجمع امور صنفی با همکاری خیران اصناف در طرح‌های کمیته مشارکت داشته باشند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور اظهار کرد: همچنین سه سری جهیزیه هر کدام به ارزش 20 میلیون ریال توسط اصناف نیشابور به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد.

 

