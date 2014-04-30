مراکز نیکوکاری محله باید به پیشانی کمیته امداد امام خمینی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی محمدیان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین مرکز نیکوکاری محله در مسجد صاحبالزمان(عج) شهدای نیشابور، اظهار کرد: باید مراکز نیکوکاری با توجه به جمعیت شهرستان افزایش یابد و در تمامی محلات گسترش یابد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور افزود: باید کارکرد فعالیتهای اجتماعی مساجد بسیار گستردهتر شود زیرا در صدر اسلام محور اصلی برنامهها مساجد بودهاند.
محمدیان گفت: شناسایی نیازمندان محله و خیران و نیکوکاران محله با هدف رفع مشکلات نیازمندان وظیفه اصلی مراکز نیکوکاری محله است.
وی همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری بین اصناف و کمیته امداد خبر داد و افزود: این تفاهمنامه در 12 موضوع تنظیم و تصویب شده است که مجمع امور صنفی با همکاری خیران اصناف در طرحهای کمیته مشارکت داشته باشند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نیشابور اظهار کرد: همچنین سه سری جهیزیه هر کدام به ارزش 20 میلیون ریال توسط اصناف نیشابور به نوعروسان کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد.
نظر شما