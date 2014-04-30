توجه به معیشت فرهنگیان و بالا بردن دستمزد آنها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدری بعدازظهر چهارشنبه در نشست اعضای حزب موتلفه اسلامی استان بوشهر با اشاره به صدور فرمان هشت ماده‌ای امام خامنه‌ای برای سه قوه، که با هدف مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت گرفت اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم توجه دقیق به این فرمان امروز کشور با مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات اقتصادی روبرو شده است.

وی اضافه کرد: باید هر سه قوه این فرمان هشت ماده‌ای را اجرا کنند که بیشتر آن را به دولت معطوف می کنند در حالیکه هر سه قوه دراین امر باید با همدلی و تعامل برای عملیاتی کردن این فرمان هشت ماده‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی یکدیگیر را یاری کنند.

مسئولان برای اجرای فرمان هشت ماده ای همت بگمارند

معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر افزود: متاسفانه این فرمان هشت ماده ای که به نحوی می توان گفت یک منشور اقتصادی جامع و کامل برای نظام است تا به حال ناقص اجرا شده است و آن طور که می‌بایست، نتوانسته دغدغه‌های معظم له را برطرف کند.

وی به روز کارگر اشاره کرد و با تاکید بر لزوم حل مشکلات کارگران، افزود: متاسفانه به قشر کارگر به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه توجه چندانی نشده است. چرا که حقوق و دستمزد کارگر دراین سالها به علت تورم زیاد اقتصادی جوابگوی خانواده آنها نیست و این امر باعث فشارها و استرس های زیادی برای این قشر زحمتکش شده است.

خدری تصریح کرد: باید پایه حقوق و دستمزد آنها با توجه به تورم بالا برود. هر چند که تحریم ها و تعطیلی کارخانه ها نیز مزید بر علت بوده است.

بالا بردن پایه حقوق و دستمزد کارگران ضروری است

وی تاکید کرد: بالا بردن پایه حقوق و دستمزد کارگران، مهمترین عاملی است که می تواند باعث حمایت این قشر زحمتکش شود و مساله بیمه و کمک های غیر نقدی نیز حائز اهمیت است.

خدری با اشاره بر لزوم معرفی ابعاد رفتاری و شخصیتی شهید مطهری برای معلمان نسل امروزی گفت: معرفی و مطالعه کتب این شهید و الا مقام و الگوی رفتاری این شهید بزرگوار در رسانه ها به‌ویژه شبکه های صدا و سیما می تواند این شهید را بیشتر معرفی کند.

معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسلامی استان بوشهر افزود: هر چند که اکثریت قریب به اتفاق معلمان با این شهید بزرگوار آشنایی داشته و دارند و معلّم و علم جایگاه بسیار بالایی در دین مبین اسلام دارد.

تسهیلات لازم به معلمان ارائه شود

وی اظهار داشت: جایگاه علم و معلم جایگاه رفیعی در همه ادیان داشته و دارد لذا توجه به معیشت فرهنگیان و بالا بردن دستمزد آنها و ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم به این قشر می تواند تا حدودی جایگاه کلیدی آنها را ارتقاء بخشد.

خدری افزود: اگر مطالعه ای کوتاه در آموزش و پرورش جهان داشته باشیم خواهیم دید که جایگاه وزارت آموزش و پرورش در آنجا از همه وزارت خانه ها بالاتر است لذا در یک نتیجه کلی جایگاه معلم و وزارت آموزش و پرورش بویژه در کشور ما که یک کشور انقلابی و اسلامی است جایگاه مطلوبی نیست و باید بیشتر به آن بها داده شود.