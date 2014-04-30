به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی امروز چهارشنبه در ديدار سرپرست كميته امداد امام خمینی(ره) با تقدير و تشكر از آقاي انواري و تمامي كساني كه با اخلاص در كميته امداد خدمت مي‌كنند، گفت: انشاء‌الله خدمات شما منظور نظر مبارك امام زمان (عج) باشد و شما بتوانيد بيش از پيش به مردم شريف و نيازمندان خدمت كنيد و قدر اين خدمات را هم بدانيد كه خدمت به بندگان خدا از افضل عبادات است.

وی افزود: سعي كنيد هميشه اعتماد مردم به اين كميته محفوظ باشد و همانطور كه هميشه اين كميته مورد اعتماد بوده انشاء الله اين اعتماد باقي بماند.

استاد درس خارج حوزه، ادامه داد: براي همه حفظ دين و ارزشهاي والاي ديني واجب است كه شما نيز در اين راه بايد همت بيشتر داشته باشيد و من هم براي موفقيت شما دعا مي‌كنم.

آیت الله صافی در این دیدار، ياد مرحوم عسكر اولادي را كه همه ساله با ايشان ديدار مي‌كرد و خدمات زيادي در كميته‌ امداد نمود را گرامي داشته و طلب عفو و مغفرت و رحمت براي ايشان از خداوند متعال مسألت نمود.

در ابتداي اين ديدار حسین انواري، گزارشي از خدمات كميته امداد به محضر این مرجع تقلید شیعیان ارائه كرد.