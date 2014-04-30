به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا مختاری، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگارن در خصوص برگزاری جشنواره اعتکاف اظهار داشت: سومین جشنواره بین المللی اعتکاف با محوریت موضوعات علمی ۱۸ اردیبهشت امسال در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) با سخنرانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع تقلید برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در سال گذشته و در دومین دوره جشنواره اعتکاف اعلام شد، افزود: اعتکاف در روایات شیعه و سنی، اعتکاف در کتاب‌های فقهی شیعه و اهل تسنن، بررسی سابقه اعتکاف در مذاهب اسلامی و اعتکاف در ادیان دیگر از جمله محورهای علمی سومین جشنواره بین المللی اعتکاف است.

دبیر علمی سومین جشنواره بین‌المللی اعتکاف، ادامه داد: ارائه کتابهایی در خصوص اعتکاف و نیز موضوع اعتکاف در بیانات آیت الله العظمی جوادی آملی که توسط شاگردان ایشان در موسسه اسراء تهیه و تنظیم شده و نیز بخش مقالات و پایان نامه‌ها با موضوع اعتکاف از دیگر محورهای این جشنواره است.

وی اعلام کرد: تا کنون تعداد ۳۰ کتاب، ۸۵ مقاله علمی و ۵ پایانامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و به جهت اینکه اینگونه مباحث علمی زمان بر است ممکن است تا بعد از جشنواره نیز آثاری به دبیرخانه ارسال شود.

حجت‌الاسلام مختاری افزود: برخی سفارشات در زمینه اعتکاف نیز به مراکز موسسات علمی و تحقیقاتی داده شده که امیدواریم تا زمان برگزاری جشنواره آماده و در اختیار عموم قرار گیرد.

وی عنوان داشت: مجموعه اقداماتی که در این جشنواره ارائه خواهد شد زمینه‌های علمی را برای محققان و پژوهشگران به لحاظ در اختیار قرار دادن مطالب از جهت روایات و نظر فقها را فراهم خواهد کرد.