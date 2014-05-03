خبر لزوم دریافت پروانه ساخت برای مستندها کذب است

سید مهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در واکنش به خبری مبنی بر اینکه از این پس مستندسازان برای ساخت آثارشان باید مجوز دریافت کنند به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار است تصمیمی درباره تغییر برنامه ها و رویکردهای سینمایی در حوزه های مختلف فیلم بلند داستانی، کوتاه، مستند و انیمیشن گرفته و به نهادهای ذیربط ارائه شود طبعا باید از خروجی سازمان سینمایی باشد.

وی افزود: تا امروز هیچ ابلاغیه‌ای مبنی بر اخذ پروانه ساخت برای فیلم های مستند از سوی سازمان سینمایی به ما نرسیده و هیچ تغییری در روند تولید مستندها صورت نگرفته است و اصولا منبع و ریشه انتشار این خبر نامشخص است و معلوم نیست چه کسانی با چه هدفی چنین خبری را منتشر کرده است.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی متذکر شد: سیاست های کلان سینما در جهت تسهیل ساخت بهترین فیلم های مستند در سینمای ایران است از همین رو اخبار منتشر شده مبنی بر دریافت پروانه ساخت برای فیلم های مستند نادرست است یا حداقل من به عنوان مدیر یکی از بزرگترین مجموعه های دولتی در حوزه سینمای مستند اطلاعی از این خبر ندارم!

طباطبایی‌نژاد تاکید کرد: مجموعه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مانند سابق از تولید آثار پرقدرت در عرصه سینمای مستند حمایت می کند. البته اگر مستندسازی به هر دلیل تخلفی کرده باشد باید جرم او از طریق مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پایان با اشاره به برنامه های این مرکز گفت: شوراهای فیلمسازی در حوزه های مستند، کوتاه و انیمیشن درچند هفته اخیر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و به زودی هم حمایت‌های مرکز از فیلم‌اولی ها آغاز می‌شود.