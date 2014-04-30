ورزش کهگیلویه و بویراحمد بدهی ندارد/ در مدیریت ورزش وامدار کسی نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبخش ایزدپور بعدازظهر چهارشنبه در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه های استان اظهار داشت: ورزش کهگیلویه و بویراحمد نقاط ضعف و قوتی دارد که شناسایی آنها باید توسط افزاد خبره انجام شود.

وی افزود: یکی از مشکلات در این استان ضعف کار گروهی است که این مسئله در ورزش نیز نمود دارد.

ایزدپور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در مدیریت ورزش وامدار کسی نیستم، بیان کرد: منتخب وزارت ورزش هستم و براساس نظر کسی کار نمی کنم اما اهل مشورت و خرد جمعی هستم به طوری که تاکنون 17 کارگروه مشورتی تشکیل شده است.

وی بیان داشت: آمده ام در این استان کار کنم و گره ای از مشکلات ورزش و جوانان استان باز کنم و به همین خاطر دست یاری به سمت همه دراز کردم و حتی گزینه های مدیرکلی این اداره کل را نیز دعوت به کار نمودم و در معاونتها به کار گماردم.

برگزاری 11 مجمع انتخاباتی هیئتهای ورزشی استان

مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: 11 مجمع انتخاباتی هیئت های ورزشی در این استان تشکیل شده که این در استان بی سابقه است و تا پایان خرداد رئیس همه هیئت ها باید مشخص شود.

وی حرمت گذاشتن به ورزشکاران و پیشکسوتان، عمل به قانون، مدیریت علمی و استفاده از تجربیات پیشکسوتان را از دیگر رویکردهای خود در این استان عنوان کرد.

ایزدپور از در دست اجرا بودن 110 پروژه ورزشی در استان خبرداد و بیان داشت: مشکلات این پروژه ها طی دو ماه گذشته با بازدید های مستمر از آنها احصا شده است.

این مسئول بر نگاه علمی به ورزش در استان تاکید کرد و گفت: تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی ورزش در استان در اولویت این اداره کل است.

وی همچنین در خصوص اعزام ورزشکاران به مسابقات گفت: به هیئت ها نیز اعلام کرده ام که در اعزامها باید حرمت ورزشکاران نگه داشته شود و با بهترین امکانات اعزام شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست برخی از مدیران رسانه های استان نیز مباحثی پیرامون مشکلات ورزش استان بیان کردند.