فناوری هسته ای در علوم مختلف کاربرد دارد/ لزوم استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاه های کشور

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان شرقی گفت: فناوری هسته ای در علوم مختلف کاربردهای زیادی دارد و باید در عرصه های مختلف از این دانش استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی پاکزاد ظهر چهارشنبه در نخستین همایش کاربرد فن آوری هسته ای در صنایع غذایی و کشاورزی در دانشگاه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه ها خواهیم توانست به جایگاه خوبی در دنیا دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: برگزاری همایش های ملی باعث رشد شتاب علمی در این عرصه می شود، بطوری که در سال های اخیر به نتایج خوبی رسیده ایم و در برخی علوم نیز فاصله زیادی با کشورهای پیشرفته نداریم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز اظهار داشت: فناوری هسته ای در علوم مختلف کاربردهای زیادی دارد و تحقیقات زیادی دراین زمینه هم صورت گرفته است.

محمد مقدم واحد افزود: این دانش برموارد متعدد ازجمله در مدیریت آبیاری، کنترل آفات و موارد مربوطه کاربرد فراوانی دارد.

وی همچنین در ادامه گفت: ما در کشور برای پیشرفت نیاز به اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی داریم که البته در این زمینه کارهایی در دانشگاه ها انجام شده که نتایج آن را می توان در آینده نزدیک در جامعه مشاهده کرد.

