کتابخانه های شهرستان شهرکرد به امکانات نرم افزاری مجهز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملک پور بعد از ظهر چهار شنبه در نشست کتابخانه های عمومی شهرستان با اشاره به اینکه کتابخانه های شهرستان شهرکرد به امکانات نرم افزاری مجهز شوند، اذعان داشت: با توسعه زیر ساختها باید سرانه مطالعه در این شهرستان افزایش یابد.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرستان شهرکرد دارای کتابخانه های عمومی استاندار و با کیفیت است اما باید فضاهای کتابخانه ای توسعه بیشتری داشته باشد.

فرماندار شهرکرد با اشاره به اینکه سرانه مطالعه در شهرستان باید افزایش پیدا کند، عنوان کرد: فرهنگ سازی و برگزاری برنامه های مختلف در راستای افزایش فرهنگ مطالعه در شهرستان ضرورت دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید از ظرفیت خیران در راستای احداث و توسعه کتابخانه های عمومی بهره گرفت، اذعان داشت: خیران در مدرسه سازی، فضاهای درمانی و.. فعالیت می کنند که باید از آنها در راستای توسعه کتابخانه های عمومی بهره بیشتر گرفت.

وی گفت: شهرستان شهرکرد مهمترین مرکز دانشگاهی استان است و از این رو بالا بردن ظرفیت های فرهنگی از جمله توسعه کتابخانه های عمومی در این شهرستان ضرورت دارد.

ملک پور اذعان داشت: باید کتابخانه های شهرستان دارای امکانات مناسب در راستای تشویق مراجعه جوانان و نوجوانان به کتابخانه ها باشند.