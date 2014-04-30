آگهی حضور درآکادمی فوتبال منچستر یونایتد غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ حرفه ای فوتبال، به تازگی شرکتی به نام« پیام آور علم مسیر»با پخش آگهی در شبکه های فارسی زبان ماهواره ای مبنی بر ثبت نام برای حضور در آکادمی فوتبال منچستراقدام کرده است. این شرکت مجوز رسمی از فدراسیون فوتبال ،وزارت ورزش و جوانان و باشگاه منچستر یونایتد ندارد و فعالیت آن غیر قانونی است.

حراست فدراسیون فوتبال همچنین اعلام کرد: علاقمندان به حضور در این نوع برنامه ها، پیش از ثبت نام باید از مراجع قانونی از جمله فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان استعلام بگیرند.