۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۲:۲۵

به مناسبت روز ملی خلیج فارس/

گشت تفریحی دریایی دانش آموزان گناوه ای در خلیج فارس برگزار شد

گناوه - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز ملی خلیج فارس توسط پایگاه دریابانی گناوه گشت تفریحی دریایی برای دانش آموزان کانون پرورش فکری کودکان گناوه در خلیج فارس برگزار شد.

معاون اجتماعی پایگاه دریابانی گناوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت روز ملی خلیج فارس توسط پایگاه دریابانی گناوه گشت تفریحی دریایی برای دانش آموزان کانون پرورش فکری کودکان گناوه در خلیج فارس برگزار شد.

ستوان یکم کرامت شولی فرد گفت: در این گشت تفریحی دریایی بسته های فرهنگی و آموزشی بین دانش آموزان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گناوه توزیع شد.

شولی فرد بیان داشت: همچنین در این گشت تفریحی دریایی جشنواره نقاشی و جمله نویسی بر روی عرشه ناوچه پایگاه دریابانی گناوه برگزار و در پایان از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.

معاون اجتماعی پایگاه دریابانی گناوه در پایان گفت: این پایگاه در طول سال برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی را با حضور اقشار مختلف مرزنشینان گناوه ای برگزار می کند.

