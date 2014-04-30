سفرهاي شهرستاني شناخت ظرفيتهاي فارس را در پي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد محمد احمدي در جلسه شوراي اداري و برنامه ريزي شهرستان كازرون كه با حضور امام جمعه اين شهر، نماينده مردم شهرستان كازرون در مجلس شوراي اسلامي، مديران استاني و شهرستاني برگزار شد ، اظهار داشت: سفرهاي استاني از وظايف استاندار است و همچنان براي ديدار مردم از نزديك، بررسي مشكلات و رفع نواقص و كمبودها ادامه مي يابد.

وي با بيان اينكه كازرون شهرستاني با ظرفيت هاي بسيار بالا و مردمي هميشه در صحنه و فعال در عرصه هاي اقتصادي است، افزود: مسئولان بايد براي بهره گيري از مشاركت مردم در حوزه هاي مختلف ، زمينه هاي لازم را فراهم كنند.

رييس شوراي توسعه و برنامه ريزي فارس با اشاره به اينكه حضور 18 نماينده از استان در مجلس شوراي اسلامي ظرفيت بالايي را فراهم كرده، عنوان كرد: همكاري و هماهنگي نماينده گان مجلس و مديران استاني و شهرستاني باعث مي شود تا فارس به جايگاه واقعي خود برسد.

استاندار فارس خاطرنشان كرد: مديريت ارشد استان فارس هماهنگ با مجمع نمايندگان فارس در مجلس شوراي اسلامي است و در عرصه هاي مختلف پيگير مسائل گوناگون استان هستيم.

احمدي ادامه داد: تلاش مديران در سال " اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي" بايد يادآور مجاهدت ها و از خودگذشتگي هاي دوران دفاع مقدس و پيروزي انقلاب اسلامي باشد.

رييس شوراي اداري استان فارس با اشاره به اينكه در يك نظام ارزشي زندگي مي كنيم كه مورد حسد دشمنان است، افزود: اخلاص در عمل و جلب مشاركت مردم مي تواند ما را در تحقق اهدافمان ياري دهد.

در اين جلسه 49 مصوبه عمراني به منظور تسريع در روند پيشرفت شهرستان كازرون با حضور استاندار فارس به تصويب رسيد.

همچنين با حضور استاندار فارس كلنگ گازرساني به 14 روستا در شهرستان كازرون با اعتباري بالغ بر 58 ميليارد ريال به زمين زده شد.